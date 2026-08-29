चित्रकूट में भारी बारिश से हाहाकार, चारों तरफ का सड़क संपर्क मार्ग कटा, NDRF बुलाई
सतना और चित्रकूट में बारिश ने तबाही मचाई. कई इलाकों में खतरनाक जलभराव. बचाव कार्य तेज करने की मांग. प्रदीप कश्यप की रिोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 29, 2026 at 5:02 PM IST
सतना : सतना और चित्रकूट में भारी से बाढ़ का विकराल रूप देखने को मिल रहा है. हालात बेकाबू होते जा रहे हैं. आंचलिक क्षेत्रों में कई मार्ग बंद हो गए हैं. जबलपुर से NDRF और SDERF रेस्क्यू टीम को बुलाया गया है. हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं. चित्रकूट में मां मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप है. सैकड़ों दुकानें बाढ़ की जद में आ चुकी है. लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है. प्रशासन व्यवस्था बनाने में जुटा है लेकिन हालात बेहद खराब हैं. चित्रकूट का संपर्क चारों तरफ से कटा.
सतना शहर में कई जगहों पर जलभराव
शुक्रवार रात से लगातार बारिश का दौर जारी है. इस कारण शहर से लेकर गांवों तक पानी ही पानी है. सतना शहर के प्रेम नगर, अंडरब्रिज, भरहुत नगर, धवारी मुख्तियारगंज सहित अन्य इलाकों में पानी भर गया है. इस वजह से आवागमन अवरुद्ध हो रहा है. इसके अलावा बिरसिंहपुर, मझगवां, जैतवारा क्षेत्र में भारी जलभराव है. अभी भी लगातार रुक-रुककर बारिश का दौर जारी है. लोगों के सारे कामकाज ठप हो चुके हैं.
नदी-नाले के आसपास नहीं जाने की सलाह
शहर से लगी सतना नदी, माधवगढ़ नदी सहित आसपास के नालों का भी जलस्तर बढ़ता जा रहा है. अगर बारिश नहीं रुकी तो सतना जिले में बारिश की तबाही अगले 24 घंटे में सामने आ सकती है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नदी, नाले, रपटे पार न करें. अपनी जान जोखिम में न डालें. निचले स्तर सहित नदी के पास रहने वाले लोग ऊंचे स्थानों पर आ जाएं. प्रशासन द्वारा लोगों को रोकने एवं ठहरने के लिए व्यवस्था की जा रही है.
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सांसद गणेश सिंह ने किया मुख्यमंत्री को फोन
सतना सांसद गणेश सिंह ने बताया "चित्रकूट में बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से चर्चा कर तत्काल राहत एवं बचाव कार्य तेज करने की मांग की है." सांसद ने चित्रकूट की मौजूदा स्थिति को गंभीर बताते हुए NDRF की टीम के साथ हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कराने का आग्रह किया है. उनका कहना है "चारों तरफ से चित्रकूट का संपर्क टूट गया है. प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए हरसंभव व्यवस्था की जा रही है." उन्होंने लोगों से अपील की कि जो जहां हैं, वहीं सुरक्षित रहें और एक-दूसरे की मदद करें. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की ओर बिल्कुल न जाएं. चिंता करने की जरूरत नहीं, प्रशासन के स्तर पर सारी व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं.