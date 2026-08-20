सतना में उफान पर मंदाकिनी और माधवगढ़ नदी, शहर से लेकर गांव तक जलमग्न
सतना में आफत की बारिश, घरों में घुसा पानी. तस्वीरें बयां कर रही जनजीवन के हालात, ग्रामीण घर छोड़ने को मजबूर. प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 5:42 PM IST
सतना: मध्य प्रदेश में मौसम के तेवर तल्ख हैं. सतना सहित आसपास के क्षेत्रों में बीते 24 घंटों से लगातार बारिश जारी है. शहर से लेकर आंचलिक क्षेत्रों में पानी ही पानी नजर आ रहा है. जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. प्रशासन व्यवस्था में जुटा हुआ है. इसके अलावा लोगों से नदी, नाला और रपटे को पार न करने की अपील की जा रही है.
शहर से लेकर गांव तक बाढ़ जैसे हालात
सतना सहित आस पास के इलाकों में बारिश ने इस कदर कहर मचाया है कि हर तरफ सिर्फ पानी ही अपनी नजर आ रहा है. शहर के प्रेम नगर ओवर अंडर ब्रिज, भरहुत नगर, मुख्तियारगंज सहित अन्य इलाकों में पानी भर गया है. जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरह से ठप है. इसके अलावा आंचलिक क्षेत्र के भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है. पानी घाट के ऊपर आ चुका है. इलाके की कई दुकान और मकान पानी की चपेट में आ गये हैं.
घरों में घुसा पानी
इसके साथ ही परमहंस आश्रम धारकुंडी में भी पानी ही पानी देखने को मिल रहा है. जहां मझगवां, जैतवारा एवं बिरसिंहपुर क्षेत्र में लोगों के घरों में पानी पहुंच रहा है. चारों तरफ लोगों को पानी का खतरा नजर आ रहा है. इससे फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है.
मौसम का तल्ख तेवर देख प्रशासन अलर्ट
शहर से लगी सतना नदी, माधवगढ़ नदी सहित आसपास के नालों का भी जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. जो कि लाल खतरे का संकेत बता रहा है. अगर बारिश नहीं थमी तो सतना में बारिश से भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है. दूसरी ओर प्रशासन भी किसी भी आपात स्तिथि से निपटने की तैयारी शुरू कर चुका है.
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प्रमोद वन में विस्थापित लोगों के रुकने और खाने पीने की व्यवस्था
अपर कलेक्टर विकास सिंह ने बताया, "बारिश की वजह से नदी एवं नाले उफान पर हैं. चित्रकूट में मां मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ चुका है. जिसमें भारतघाट और मंदाकिनी घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं. हालात को देखते हुए लोगों के रुकने और खाना पानी की व्यवस्था चित्रकूट के प्रमोद वन में कर दिया गया है, ताकि अगर किसी भी प्रकार से पानी से हालात बिगड़े तो लोग परेशान न हों."