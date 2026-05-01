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सतना में सजा भव्य सामूहिक विवाह का मंडप, ई-रिक्शों से निकली 104 दूल्हों की बारात

सतना में भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन ( ETV Bharat )

सतना: मध्य प्रदेश के सतना में शुक्रवार को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत भव्य शादी समारोह का आयोजन हुआ, जहां 104 जोड़े दांपत्य सूत्र में बंधे. इसमें स्थानीय महापौर ने अपने खर्चे से 104 दूल्हों की बारात ई-रिक्शा से निकाली, जिससे बारात आकर्षण का केंद्र बन गई. शादी संपन्न होने के बाद बेटियों को 49 हजार रुपए का चेक प्रतीकात्मक स्वरूप दिया गया.

मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत गरीब वर्ग के बेटे और बेटियों का विवाह संपन्न कराया जा रहा है. इसी योजना के तहत सतना नगर निगम द्वारा 104 जोड़ों की शादी संपन्न कराई गई. नगर निगम को करीब 155 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से स्क्रूटनी में 104 जोड़ों का आवेदन सही पाया गया था. इसमें सबसे खास बात ये रही है कि सिर्फ बीपीएल कार्ड धारी को ही शामिल किया गया है.

ई-रिक्शों से निकली 104 दूल्हों की बारात (ETV Bharat)

30 ई-रिक्शों से निकली बारात

जानकारी के अनुसार, करीब 30 ई-रिक्शा में 104 दूल्हों की शहर के वेंकटेश मंदिर से बारात निकाली और वेंकट क्रमांक 2 विद्यालय के मैदान में बारात पहुंची. जहां पर सभी का विवाह रीति रिवाज से सम्पन्न कराया गया. जिसमें दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के साथ सात फेरे लेकर साथ जीने और मरने की कस्मे खाई.

ई-रिक्शों से निकली 104 दूल्हों की बारात (ETV Bharat)

104 जोड़े ने परंपरागत रीति-रिवाज से थामे एक-दूजे का हाथ (ETV Bharat)

सभी बेटियों को मिलेगा 49 हजार

महापौर योगेश ताम्रकार ने बताया, "आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 104 जोड़े की शादी संपन्न हुई, जिसके बाद सभी वधू को 49 हजार रुपए का प्रतीकात्मक चेक सौंपा गया. सभी बेटियों के खाते में 49 हजार रुपए मध्य प्रदेश शासन द्वारा भेजा जाएगा." इसमें राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी और सांसद गणेश सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए और वर-वधू को आशीर्वाद देकर उनके उज्वल भविष्य की कमाना की.