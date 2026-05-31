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अस्पताल के अंदर बाइक लेकर फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा व्यक्ति, ऐसी क्या थी मजबूरी

जानकारी के मुताबिक शनिवार को मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति के परिजन जिला चिकित्सालय की पहली मंजिल पर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे. जिसके लिए स्ट्रेचर न मिलने पर उस व्यक्ति ने यह कदम उठाया और फिर क्या था पहुंच गया जिला अस्पताल के अंदर बाइक लेकर. यह दृश्य देखकर अस्पताल स्टाफ सहित भर्ती मरीजों के परिजन दंग रह गए.

आपने अभी तक ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए लोगों को देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी को सरकारी अस्पताल का नियम तोड़ते देखा है. अगर नहीं तो देखिए एक वीडियो जहां पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर जिला अस्पताल की पहली मंजिल पर स्थित आइसोलेशन वार्ड तक पहुंच गया. यह मामला है मध्य प्रदेश के सतना जिले के जिला चिकित्सालय का, जहां पर एक बाइक सवार अस्पताल के अंदर सैर सपाटा करता नजर आ रहा है.

सतना: सतना के सरकारी जिला चिकित्सालय में एक अजब गजब मामला सामने आया है. यहां पर अस्पताल के अंदर मोटरसाइकिल लेकर एक व्यक्ति पहुंच गया. अंदर घुसते ही भर्ती मरीज के वार्ड के बाहर बैठे लोगों में हड़कंप मच गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मरीज को ऊपर से नीचे लाने को नहीं मिला था स्ट्रेचर

बताया जा रहा है कि सीताराम सोनी अपने परिजन अंजनी सोनी (46 वर्ष) को लेने अस्पताल पहुंचा था. अंजनी सोनी को इलाज के लिए अस्पताल की पहली मंजिल आइसोलेशन वार्ड क्रमांक- 10 में भर्ती कराया गया था. जिसके बाद चिकित्सकों ने बेहतर उपचार के लिए उन्हें रीवा रेफर किया था और फिर मरीज को वार्ड से बाहर नीचे गेट तक ले जाने के लिए सीताराम सोनी को स्ट्रेचर नहीं मिल पाया और लेट होने के चक्कर में वह खुद अपनी मोटरसाइकिल से जिला चिकित्सालय के अंदर पैदल चलने वाले रैंप से वार्ड तक पहुंच गया. उसने मरीज को अपनी बाइक पर ले जाना चाहा लेकिन, मरीज की हालत नाजुक होने की वजह से उसे बाइक में नहीं ले जा सका. इसके बाद सीताराम सोनी बाइक लेकर वापस लौट आया.

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इस बारे में मरीज के परिजन बाइक चालक सीताराम सोनी ने बताया कि "हमारे मरीज को घोड़े ने लात मारी थी जिसकी वजह से उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया था. वह सीरियस था, जिसे रीवा रेफर किया था और स्ट्रैचर न मिलने पर हम बाइक लेकर गए थे."

वहीं, इस मामले पर सिविल सर्जन डॉ. अमर सिंह ने बताया कि "जिला अस्पताल में एक व्यक्ति बाइक लेकर पीछे के गेट से शनिवार की दोपहर अंदर घुसा और रैंप के सहारे पहली मंजिल आइसोलेशन वार्ड पहुंच गया था, लेकिन मरीज के सीरियस होने पर वह बाइक पर नहीं ला पाया. जैसे ही यह मामला संज्ञान में आया तो हमने सबसे पहले एंबुलेंस से मरीज को रीवा रेफर किया क्यों मरीज ज्यादा सीरियर था. उसके बाद उस व्यक्ति की बाइक को जप्त कर चौकी पुलिस को सूचना दी. इस मामले पर सबसे बड़ी गलती सुरक्षा कर्मियों की है, जिसमें हमने दो सुरक्षा कर्मियों को सेवा से पृथक कर दिया है."