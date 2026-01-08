ETV Bharat / state

ई-अटेंडेंस शिक्षक के लिए बना मुसीबत का सबब, स्कूल आते ही बाउंड्री पर चढ़ रहे टीचर्स

सतना में स्कूलों में नेटवर्क की समस्या के कारण शिक्षक परेशान, टीचर्स ई-अटेंडेंस लगाने के लिए रोजाना छत पर चढ़ने को मजबूर.

Satna Teacher worried about attendance
सतना में अटेंडेंस को लेकर शिक्षक परेशान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 8, 2026 at 11:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सतना: मध्य प्रदेश के सतना में शासकीय विद्यालय के शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस परेशानी का सबब बना हुआ है. जिसकी वजह से शिक्षक विद्यालय आते ही मोबाइल फोन में जुट जाते हैं. इस ई-अटेंडेंस ऐप में सर्वर डाउन बड़ी मुसीबत बना हुआ है. शिक्षकों का आरोप है कि ई-अटेंडेंस न लगने से वेतन रोक दी जाती है.

गुरुवार को जिला शासकीय विद्यालय के शिक्षक अटेंडेंस लगाने के लिए विद्यालय के बाउंड्री में चढ़े नजर आए. वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने ई-अटेंडेंस पर तकनीकी समस्या को स्वीकार किया और मामले पर वरिष्ठ अधिकारी से पत्राचार करने की बात कह कही है.

सतना में स्कूलों में नेटवर्क की समस्या के कारण शिक्षक परेशान (ETV Bharat)

अटेंडेंस को लेकर शिक्षक परेशान

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शासकीय विद्यालय में सेवाएं देने वाले शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक ऐप चालू किया है. जिसे ई अटेंडेंस ऐप के नाम से जाना जाता है. इस ऐप से शिक्षक एवं शिक्षिकाओं द्वारा विद्यालय आने के बाद अटेंडेंस लगाया जाता है, लेकिन अगर सर्वर डाउन हुआ तो ई अटेंडेंस नहीं लग पाती और शिक्षक अनुपस्थित माने जाते हैं.

नेटवर्क की समस्या से जूझते टीचर्स

गुरुवार को शहर के बीच स्टेशन रोड स्थित पीएम श्री शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में ई अटेंडेंस में समस्याओं का मामला सामने आया है. शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को मोबाइल फोन में नेटवर्क नहीं होने की वजह से ई अटेंडेंस लगाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. आखिरकार वह अनुपस्थित हो गई.

बच्चों की पढ़ाई हो रही प्रभावित

वहीं शिक्षिकाओं ने ई-अटेंडेंस को लेकर कहा कि "इस ऐप की वजह से हमारी शैक्षणिक व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है. हम लोग स्कूल आते ही सबसे पहले अटेंडेंस लगाने के लिए अपने मोबाइल में जुट जाते हैं. बाद में बच्चों की पढ़ाई शुरू होती है. क्योंकि अगर ई अटेंडेंस ऐप में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई तो हम अनुपस्थित माने जाते हैं. जिसकी वजह से हमारा वेतन भी रोक दिया जाता है." शहर के अन्य सरकारी स्कूल में भी ई अटेंडेंस सर्वर के लिए शिक्षक स्कूल की बाउंड्री पर चढ़े दिखाई दे रहे हैं.

वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखने का आश्वासन

इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी कंचन श्रीवास्तव ने बताया कि "ई अटेंडेंस के संबंध में यदि शिक्षक समय से विद्यालय जा रहे हैं तो ई अटेंडेंस लगाने में कहीं कोई समस्या नहीं है. कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि ऐप का सर्वर डाउन हो. ऐसे में अगर कोई तकनीकी समस्या आती है तो इसको लेकर हम अपने वरिष्ठ कार्यालय को पत्र लिखेंगे. इसमें कहीं भी वेतन कटने जैसी कोई समस्या नहीं है."

ई-अटेंडेंस ऐप क्या है

ई-अटेंडेंस ऐप शिक्षिकाओं एवं शिक्षकों की विद्यालय में उपस्थित दर्ज कराने के लिए एक एप्लीकेशन है जो कि मोबाइल फोन पर आसानी से संचालित किया जा सकता है. इसी के माध्यम से शिक्षक एवं शिक्षिकाओं द्वारा डिजिटल रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाती है. यह ऐप जीपीएस लोकेशन के आधार चलता है. जिसमें शिक्षक द्वारा सेल्फी लेकर या अन्य तरीकों से ऑनलाइन तरीके से प्रजेंट लगाया जाता है. जिससे स्कूल में शिक्षकों की मौजूदगी सुनिश्चित की जा सके. साथ ही इस ई-अटेंडेंस ऐप में नेटवर्क समस्या को लेकर शिक्षक एवं शिक्षिकाओं में काफी विरोध भी है.

TAGGED:

TEACHER FACING SALARY CUTS PROBLEM
E ATTENDANCE CONTROVERSY
SATNA NEWS
MADHYA PRADESH NEWS
SATNA TEACHER E ATTENDANCE PROBLEM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.