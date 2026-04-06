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अतीक मारा गया, उसका गैंग नहीं... सतना के शासकीय स्कूल में धमकी भरे मैसेज से हड़कंप

सतना के कोठी कस्बे में शासकीय माध्यमिक विद्यालय के बोर्ड पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा लिखे गए धमकी भरे मैसेज, जांच में जुटी पुलिस.

Satna Government Secondary School
शासकीय पाठशाला में धमकी भरे मैसेज से हड़कंप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 11:00 PM IST

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सतना: सतना के कोठी कस्बे में शासकीय माध्यमिक विद्यालय के बोर्ड पर धमकी भरा मैसेज लिखा मिला. जब सुबह शिक्षक और बच्चे स्कूल पहुंचे, तो बोर्ड पर लिखे मैसेज देखकर दंग रह गए. बोर्ड की अंतिम लाइन में लिखा है 'अतीक अहमद के गैंग के साथ मिलकर कांड करेंगे. अतीक मारा गया, उसका गैंग नहीं'. इस धमकी भरे मैसेज से स्कूल में हड़कंप मच गया है. वहीं, इस मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है.

कुछ लोगों के नाम लिख उनसे पैसे लेने की लिखी बात

सोमवार सुबह जब शासकीय माद्यमिक शाला कठवरिया में बच्चे और शिक्षक पहुंचे, तो स्कूल के बाहर बोर्ड धमकी लिखा हुआ पाया. बोर्ड पर कुछ लोगों के नाम भी लिखे हुए थे, जिनसे पैसे लेने की बात कही गई है. मैसेज में अतीक अहमद और उसके गैंग का जिक्र किया गया है. बोर्ड पर अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है कि हम सभी इलाहाबाद के अतीक अहमद के गैंग से मिलकर कांड करेंगे.

सतना के शासकीय पाठशाला में धमकी भरे मैसेज (ETV Bharat)

घटना की जांच में जुटी पुलिस

बोर्ड के लिखावट देखकर तत्काल विद्यालय प्रबंधन ने मामले की सूचना कोठी पुलिस को दी. जानकारी मिलते ही कोठी पुलिस विद्यालय पहुंच गई. विद्यालय प्रबंधन नेताजी इस मामले को लेकर पुलिस से कोठी थाने में शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. वहीं, विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि यदि इस मामले को लेकर उचित कार्रवाई नहीं कि गई, तो स्कूल में किसी भी तरह के घटना को अंजाम दिया जा सकता है. इसलिए इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए.

तथ्य के आधार पर उचित कार्रवाई का आश्वासन

इस मामले पर एडिशनल एसपी प्रेमलाल कुर्वे ने बताया "मामले पर पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई है. लेकिन मौके पर ऐसे कोई कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं. प्रारंभिक तौर पर मालूम होता है कि किसी शरारती तत्व द्वारा ऐसा किया गया है. पुलिस इस संबंध में जांच कर रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर मामले पर कार्रवाई की जाएगी."

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