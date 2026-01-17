सतना में स्कूल खुलते ही होने लगती है पत्थरों की बौछार, दहशत के कारण सरकारी विद्यालय में लगा ताला
सतना के सरकारी स्कूल में पत्थरबाज युवक का आतंक, दहशत में शिक्षक और छात्र, ताला डाल पड़ोसी विद्यालय में लग रही क्लास.
Published : January 17, 2026 at 4:26 PM IST
Published : January 17, 2026 at 4:26 PM IST
सतना: सोहावल विकासखंड के खम्हारिया पवाई ग्राम स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पत्थरबाजी की दहशत से ताला लग चुका है. इस विद्यालय के पड़ोस में रहने वाले शत्रुघन पांडेय उर्फ गोलू नाम के युवक ने स्कूल में आतंक मचा रखा है. जैसे ही विद्यालय खुलता है, तो शत्रुघन पांडेय नामक युवक के द्वारा अचानक पत्थरबाजी शुरू करने का आरोप है. जिसकी वजह से शिक्षक सहित छात्र दहशत में है और अब स्कूल में ताला लगा दिया गया है.
आरोपी की खिलाफ मामला दर्ज
विद्यालय में 5 शिक्षक और 83 छात्र है. विद्यालय में मौजूद प्राचार्य लालू प्रजापति ने बताया कि "हम लोग बहुत डरे हुए हैं. पड़ोसी शत्रुघन पांडेय इतनी तीव्र गति से पत्थरबाजी करता है कि किसी को भी गंभीर चोट आ सकती है और बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है." करीब 700 आबादी के इस गांव में शत्रुघन पांडेय नामक युवक का आतंक इस कदर है कि कोई भी इसके खिलाफ नहीं जाता है. शिक्षा विभाग ने मामले की शिकायत बाबूपुर चौकी में दर्ज कराई. जिसके बाद चौकी पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.
स्कूल के अंदर पड़े हैं आरोपी द्वारा फेंके गए पत्थर
पुलिस ने विद्यालय खोलने के लिए भी शिक्षकों को कह दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षक विद्यालय खोलने के लिए तैयार नहीं है. उनका कहना है कि जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता तब तक वे विद्यालय नहीं खोलेंगे. फिलहाल पड़ोस के गांव मोहन्ना में मौजूद शासकीय विद्यालय में बैठाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है. वहीं, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय खम्हारिया पवाई में ताला लगा हुआ है और स्कूल के अंदर आरोपी द्वारा फेंके गए बड़े-बड़े पत्थर पड़े हुए हैं.
आरोपी को जल्द पकड़ने का मिला आश्वासन
इस मामले में शिक्षा विभाग के जिला परियोजना समन्वयक विष्णु त्रिपाठी ने कहा कि "हमारे पास यह सूचना आई थी कि शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय खम्हारिया पवाई में शत्रुघन पांडेय नामक एक युवक आए दिन पत्थरबाजी करता है. जिसकी वजह से विद्यालय को पड़ोस की विद्यालय में संचालित किया जा रहा है. मामले पर पुलिस और एसडीएम से शिकायत की गई है. इसके बाद मौके पर पुलिस भी गई थी, लेकिन वह मिला नहीं है. हमें यह आश्वासन मिला है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा."
आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
इस बारे में सीएसपी देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि "ये बाबूपुर चौकी का मामला है. जहां पर खम्हारिया पवाई माध्यमिक विद्यालय है. यहां पर शत्रुघन पांडेय नामक युवक आए दिन पत्थर फेंकता है. इसकी शिकायत ली गई है. शिक्षा विभाग से यह शिकायत मिली थी. जिसके बाद से लगातार पुलिस टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई हैं."