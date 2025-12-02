गर्ल्स कॉलेज में 3 छात्रों को छोड़ सब फेल, रिजल्ट देख दिमाग चकराया तो स्टूडेंट्स ने काटा गदर
सतना के शासकीय कन्या महाविद्यालय में छात्राओं का प्रदर्शन, बीएससी के रिजल्ट में मैथ में फेल हुई 448 छात्राएं, महाविद्यालय पर लगातार लापरवाही का आरोप.
सतना: शासकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने मंगलवार को महाविद्यालय के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया. वे विश्वविद्यालय द्वारा जारी रिजल्ट से असंतुष्ट हैं. छात्राओं का आरोप है कि लगातार परीक्षा परिणाम में गड़बड़ियां की जा रही हैं. कभी पूरी क्लास को एक साथ फेल कर दिया जाता है तो कभी पूरी क्लास को एब्सेंट कर दिया जाता है. नाराज छात्राओं ने प्रदर्शन के दौरान अपनी मार्कशीट हवा में लहराई और महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
छात्राओं ने महाविद्यालय प्रशासन पर मनमानी का लगाया आरोप
सतना में स्थित शासकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राएं लगातार परेशान हैं. उनका आरोप है कि परीक्षा देने के बाद कभी एब्सेंट, कभी जीरो अंक, तो कभी प्रोमोटेड कर दिया जाता है. ये गड़बड़ी बीते 2-3 साल से हो रही है.
इसको लेकर जब वो महाविद्यालय प्रबंधन या प्राचार्य से बात करती हैं, तो उन्हें यूनिवर्सिटी की गलती बताकर किसी भी प्रकार की मदद से इंकार कर दिया जाता है. उन्हें लगातार गुमराह किया जा रहा है. बता दें कि सतना शासकीय कन्या महाविद्यालय रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से संबंद्ध है.
"एक साथ इतनी छात्राएं कैसे फेल हो सकती हैं"
छात्र नेता संध्या पांडेय ने बताया कि बीते दिन जारी परीक्षा परिणाम में बीएसी मैथ मेजर में 451 में से मात्र 3 छात्राएं पास हुईं बाकि सभी फेल हो गईं. पास हुई लड़कियों को ग्रेस लगाकर पास किया गया है. ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी लड़कियां एक साथ फेल हो जाएंगी. ये छात्राएं हाईस्कूल और इंटरमीडिएट पास करके ग्रेजुएशन में आई हैं. अगर वो पढ़ने में इतनी ही कमजोर होती तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाती.
परीक्षा परिणाम में भारी लापरवाही बरती जा रही है. पिछले कई सालों ये ऐसा हो रहा है. 2 साल पहले मेजर हिंदी में पूरी लड़कियों को फेल कर दिया गया था. शिकायत करने पर महाविद्यालय छात्राओं को विश्वविद्यालय भेज देता है. वहां जाने पर इन्हें वापस महाविद्यालय भेज दिया जाता है. छात्राएं लगातार इधर से उधर भटक रही हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है."
एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग
परेशान छात्राएं एबीवीपी के बैनर तले महाविद्यालय के गेट पर धरना पर बैठ गईं. छात्राओं ने महाविद्यालय के गेट पर ताला लगाकर जमकर नारेबाजी की. इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस प्रशासन के बीच जमकर गहमागहमी भी हुई. मौके पर पहुंचे सतना एसडीएम राहुल सिलाडिया को छात्राओं ने एक ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालने की मांग की.
एसडीएम राहुल सीलडिया ने बताया कि "छात्राओं द्वारा रिजल्ट के संबंध में कुछ समस्या बताई गई. इसके अलावा उन्होंने महाविद्यालय में कुछ सुविधाओं की कमी भी बताई. महाविद्यालय प्रशासन से बात करके जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा."