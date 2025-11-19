ETV Bharat / state

सतना कन्या महाविद्यालय में गजब झोल, एग्जाम देने के बाद भी छात्राओं को दिखाया अब्सेंट

सतना के इंदिरा गांधी कन्या महाविद्यालय की छात्राओं का अधर में भविष्य, एग्जाम देने के बाद भी अब्सेंट कर मार्कशीट में दिए जीरो अंक.

SATNA GIRLS COLLEGE RESULT ERROR
सतना कन्या महाविद्यालय में गजब झोल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 19, 2025 at 2:46 PM IST

4 Min Read
सतना: इंदिरा गांधी शासकीय कन्या महाविद्यालय से गड़बड़ी का बड़ा मामला उजागर हुआ है. यहां पढ़ने वाली कुछ छात्राओं को परीक्षा विभाग की लापरवाही या तकनीकी खराबी के चलते परेशान होना पड़ रहा है. छात्राओं ने सभी एग्जाम दिए थे, लेकिन जब उन्हें मार्कशीट मिली तो, उनमें छात्राओं को कुछ सब्जेक्ट के पेपरों में अनुपस्थित दिखाकर फेल कर दिया गया है. उनकी मार्कशीट में उस विषय में शून्य नंबर दिखा रहा है. हैरानी की बात यह है कि इनमें से कुछ छात्राओं के साथ यह पहली बार नहीं हो रहा है. इससे पहले भी उन्हें परीक्षा में अनुपस्थित दिखाकर उस सब्जेक्ट में शून्य नंबर दिए गए थे.

अबसेंट दिखाकर बच्चों को किया फेल

यह एक-दो छात्राओं की मार्कशीट में गड़बड़ी का मामला नहीं है. इंदिरा गांधी शासकीय कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 25 लड़कियों की मार्कशीट में यह गड़बड़ी हुई है. इन लड़कियों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है. वह डरी हुई हैं. उनका कहना है,"ये परेशानी इस बार भर की नहीं है, हर बार यही रिजल्ट के दौरान समस्या देखनी पड़ती है. पिछली बार करीब 1500 छात्रों के साथ यही हुआ था. उन्हें परीक्षा में अब्सेंट दिखाकर शून्य नंबर दे दिया गया था. इस कारण रिजल्ट ऑनलाइन रोक दिया गया और मार्कशीट की हार्ड कॉपी अभी तक नहीं मिली है.

हर सेमेस्टर की मार्कशीट में होती है गड़बड़ी

बीएससी थर्ड ईयर की छात्रा आकांक्षा पाठक ने बताया,"वे पिछले 3-4 सेमेसटर से इस समस्या से परेशान हैं. वह हर बार कॉलेज में सभी पेपर देती हैं, लेकिन जब यूनिवर्सिटी से मार्कशीट आती है, तो उसे कुछ सब्जेक्टों में अबसेंट दिखाकर जीरो नंबर दे दिए जाते हैं. इसके बारे में कई बार वो कॉलेज प्रबंधन को अवगत करा चुकी हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल कर सामने आता है. कॉलेज प्रबंधन इसे अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की गड़बड़ी बता देता है और यूनिवर्सिटी वाले कॉलेज की गलती बता देते हैं. इस बार हमें 4 सब्जेक्टों में अबसेंट दिखाकर जीरो नंबर यूनिवर्सिटी द्वारा दिए गए हैं. जबकि कॉलेज की परीक्षा विभाग में एग्जाम में उपस्थित होने के सबूत भी उपलब्ध हैं."

विश्वविद्यालय की लापरवाही से हो रही गड़बड़ी

कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ अंजनी कुमार पांडेय ने बच्चों की मार्कशीट में गड़बड़ी होने की बात को स्वीकार किया है. उन्होंने कहा,"यह समस्या लगातार विश्वविद्यालय की ओर से बनी हुई है. जिसमें छात्राओं को जीरो अंक और अब्सेंट दिया जा रहा है. विगत वर्षों से यह समस्या लगातार सामने आ रही है. इसमें एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा द्वारा लेट लतीफ कार्य किया जाता है. जिसकी वजह से मार्कशीट समय से छात्रों को नहीं मिलती है और समय के बाद उनकी मार्कशीट में जीरो अंक या अबसेंट लगाकर छात्रों को शून्य नंबर दे दिया जाता है." प्राचार्य ने कहा कि "यह कोई हमारे कॉलेज की समस्या नहीं है. रीवा विश्वविद्यालय से जुड़े सभी महाविद्यालयों में सेम समस्या देखने को मिल रही है."

अपने भविष्य को लेकर डरी हैं छात्राएं

कन्या महाविद्यालय की छात्रा शिवानी गर्ग का कहना है कि "मार्कशीट में प्रॉब्लम सभी कोर्स के बच्चों के साथ आ रही है. इस गड़बड़ी के चलते उनके करियर और मानसिक स्थिति पर बड़ा असर पड़ रहा है. 10वीं और 12वीं बोर्ड में उत्कृष्ट प्रदर्शन था, लेकिन अब अपने भविष्य को लेकर चिंता बनी रहती है. जबकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी द्वारा सिर्फ हमें इधर-उधर घुमाया जा रहा है. इस समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है. हम जैसी कई छात्राएं अपने पूरे दस्तावेज लेकर यूनिवर्सिटी जाती हैं, लेकिन वहां भी उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता है. ऐसे में लगातार छात्राएं सतना और रीवा के चक्कर काट रही हैं."

