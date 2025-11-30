ETV Bharat / state

सतना में प्रेमिका ने बिगाड़ा प्रेमी का खेल, मंडप में हंगामा कर बोली ये मेरा दूल्हा

सतना में शादी के मंडप में प्रेमिका का जमकर हंगामा. प्रेमी पर धोखा देने का लगाया आरोप. पोल खुलने पर वधु पक्ष ने तोड़ी शादी.

SATNA GIRLFRIEND RUCKUS WEDDING
सतना में शादी के मंडप में प्रेमिका का जमकर हंगामा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 30, 2025 at 10:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सतना: शादी के दौरान हंगामा होना कोई नई बात नहीं है, कहीं बाराती नाराज हो जाते हैं तो कभी दूल्हा तो कभी उसके खास रिश्तेदार लेकिन सतना में हो रही शादी में प्रेमिका के पहुंचने के बाद मामला थाने तक जा पहुंचा. नई नवेली दुल्हन के साथ फेरे लेने के अरमान संजोए दूल्हा को छोड़कर वधू पक्ष ने शादी तोड़ दी.

प्रेमिका ने बरपाया हंगामा

मझगवां थाना क्षेत्र में शनिवार की रात एक शादी समारोह में जमकर हंगामा मचा. यह हंगामा यहां दूल्हे बने बैठे युवक की प्रेमिका ने किया. एक निजी शादी हॉल में रीवा जिले की एक युवती की शादी मझगवां निवासी एक युवक से हो रही थी. शादी की सभी रस्में चल रहीं थीं. अपने प्रेमी की शादी की खबर लगने पर प्रेमिका शादी के मंडप में पहुंची और सीधे दूल्हे पर अपना हक जता दिया. प्रेमिका ने आरोप लगाया कि मुझे शादी का झांसा देकर दूसरी लड़की से शादी कर रहे हो. उसने साथ लाई तस्वीरें और कथित सबूत दिखाते हुए विवाह रुकवाने की मांग रख दी.

लड़की पक्ष ने तोड़ दी शादी

प्रेमिका के पहुंचने और कथित सबूत दिखाने के बाद वर और वधु पक्ष के बीच जमकर तू-तू मैं मैं हुई. मामला तो जैसे-तैसे शांत हो गया लेकिन वधु पक्ष ने शादी से इंकार कर दिया और रिश्ता तोड़ते हुए अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंच गए.

वधु पक्ष ने थाने में पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत

शादी समारोह में प्रेमिका के दखल के बाद हुए पूरे घटनाक्रम की वधु पक्ष ने मझगवां थाने में शिकायत दर्ज करा दी. शिकायत में उन्होंने कहा कि वर पक्ष द्वारा लड़के की वास्तविक स्थिति को हमसे छुपा कर रखा गया और हमें धोखे में रखकर यह शादी कराई जा रही थी. उनकी प्रतिष्ठा तो धूमिल हुई है साथ ही आर्थिक नुकसान भी हुआ है. शिकायत में वर पक्ष से शादी में हुए खर्च की पूरी राशि वापस दिलाने की मांग पुलिस से की है.

पुलिस ने शिकायत दर्ज कर शुरू की जांच

इस मामले में एडिशनल एसपी प्रेमलाल कुर्वे ने बताया कि "प्रेमिका का आरोप है कि दूल्हे बने प्रेमी से वह 5 साल से संपर्क में है और उसने शादी का वादा किया था लेकिन अब वह दूसरे से शादी कर रहा है. वधू पक्ष के सामने यह बात आने पर उन्होंने शादी से इंकार कर दिया है और शादी में होने वाले खर्च की मांग वर पक्ष से की है और इसे लेकर मझगवां थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए मामले में जांच शुरू कर दी है. जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."

TAGGED:

GIRLFRIEND RUCKUS SHADI MANDAP
SATNA BOYFRIEND CHEATING GIRLFRIEND
SATNA BRIDE BROKEN MARRIAGE
SATNA NEWS
SATNA GIRLFRIEND RUCKUS WEDDING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.