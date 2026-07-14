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सतना में तालाब किनारे संदिग्ध अवस्था में मिली लड़की, हाथ-पैर बंधे और फटे थे कपड़े

सतना में हाथ-पैर बंधे अचेत अवस्था में लड़की मिलने से सनसनी, पुलिस ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती. गलत होने की आशंका.

GIRL FOUND UNCONSCIOUS IN SATNA
सतना में तालाब किनारे अचेत अवस्था में मिली लड़की (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 2:27 PM IST

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सतना: मध्य प्रदेश के सतना में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है. बाबूपुर चौकी क्षेत्र के कैमा ग्राम में सगमा मोड़ तालाब किनारे अचेत अवस्था में एक लड़की के मिलने से हड़कंप मच गया है. जिसके हाथ, पैर और मुंह बंधा हुआ था. इसके साथ ही उसके कपड़े भी फटे थे. स्थानीय लोगों ने 112 पर मामले की सूचना दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है.

अचेत अवस्था में मिली लड़की

कोलगवां थाना क्षेत्र के बाबूपुर चौकी क्षेत्र में सोमवार देर रात एक लड़की के संदिग्ध हालत में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. लड़की के कपड़े फटे थे, मुंह और हाथ-पैर बंधे हुए थे. यह देखकर कैमा ग्राम के सरपंच मनोज कुमार रावत ने मामले की सूचना डायल 112 पर दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम फौरन मौके पर पहुंची और स्थानीय महिला छोटीबाई कोल की मदद से लड़की को आनन-फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया.

सतना में हाथ-पैर बंधा अचेत अवस्था में लड़की मिलने से सनसनी (ETV Bharat)

लड़की के बयान के इंतजार में पुलिस

पुलिस के मुताबिक लड़की बहुत डरी हुई थी और कुछ बोलने की हालत में नहीं है. अपना निवास मैहर जिला बता रही थी. जिस हालत में मिली है, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके साथ कुछ गलत करने के प्रयास की आशंका है. पुलिस लड़की की पहचान के अलावा हर पहलू पर जांच में जुट गई है. घटना की जानकारी मिलते ही सीएसपी देवेंद्र सिंह चौहान और कोलगवा थाना टीआई सुदीप सोनी भी हॉस्पिटल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली.

सीएसपी देवेंद्र ने बताया, "लड़की काफी डरी-सहमी है, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है. जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है. लड़की की स्थिति में सुधार होते ही महिला अधिकारी के समक्ष बयान दर्ज कराए जाएंगे. फिलहाल, घटनास्थल वाले क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं. इसके अलावा लोगों से पूछताछ कर जानकारी एकत्र की जा रही है. पुलिस पूरी तत्परता से मामले के साक्ष्य जुटाने का प्रयास कर रही है."

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