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सतना में खुला Gen Z वाला पोस्ट ऑफिस, यहां मिलेगी शतरंज, कैरम और गिटार की फैसिलिटी

सतना के युवाओं और चिकित्सा छात्र-छात्राओं के लिए गुरुवार को आधुनिक सौगात मिली. जी हां यह सौगात शासकीय मेडिकल कॉलेज के परिसर में आधुनिकीकरण युग में बदलती डाक व्यवस्था की झलक दिखाते हुए 'जेन जी' (Gen Z) पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया. इस पोस्ट ऑफिस में अत्याधुनिक और युवा-केंद्रित डाकघर बनाया गया है. जिसका उद्‌घाटन परिमंडल कार्यालय भोपाल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल (CPMG) विनीत माथुर द्वारा किया गया. इस दौरान मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर्स और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे.

सतना: शासकीय मेडिकल कॉलेज सतना में जेन-जी (Gen Z) पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया. इस पोस्ट ऑफिस ने छात्र-छात्राओं सहित मेडिकल कॉलेज स्टाफ को आधुनिकी सुविधा मिलेगी. पोस्टमास्टर जनरल ये सौगात दी.

यह पारंपरिक डाकघरों से बिल्कुल अलग, पूरी तरह डिजिटल और युवा पीढ़ी की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. जिसमें हाई-टेक और डिजिटल सुविधाएं, यहां पार्सल ट्रैकिंग, सेल्फ-सर्विस कियोस्क और त्वरित डाक सेवाएं उपलब्ध हैं. युवा-अनुकूल परिवेश इसका इंटीरियर और माहौल कॉलेज के छात्रों और आज की पीढ़ी (Gen Z) को आकर्षित करने के लिए आधुनिक लुक में डिज़ाइन किया गया है.

क्या है 'जेन जी पोस्ट ऑफिस की खासियत (ETV Bharat)

त्वरित वित्तीय सेवाएं

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के माध्यम से छात्र-छात्राएं बिना किसी झंझट के तुरंत डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे. इस पोस्ट ऑफिस में शतरंज, कैरम, गिटार सहित काफी के अलावा अन्य सुविधाएं जैसे मैग्जीन, बुक पढ़ने की सुविधा उपलब्ध हैं. वहीं छात्रों की माने तो अगर पुराने पोस्ट ऑफिस को देखा जाए तो वहां पर एक कमरा और लंबी लाइन होती है, लेकिन इस पोस्ट ऑफिस में नई फैसिलिटी उपलब्ध है. जिसमें हम छोटे-छोटे कार्यों को बड़े आसानी से पूरा कर सकते हैं. हम छात्र-छात्राएं अपनी छोटी-छोटी सेविंग को भी इसके माध्यम से बचा सकते हैं.

इस बारे में मुख्य पोस्टमास्टर जनरल विनीत माथुर ने कहा कि "भारतीय डाक विभाग अब केवल चिट्ठियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से डिजिटल और आधुनिक हो चुका है. शासकीय मेडिकल कॉलेज सतना में खोला गया. यह मध्य प्रदेश में चौथा आधुनिकी पोस्ट ऑफिस है. इसमें छात्र छात्राएं सहित मेडिकल कॉलेज डॉक्टर और स्टाफ को यहां पर हर सुविधाएं मिलेगी.