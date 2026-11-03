घर पर कट्टे से फायरिंग व तोड़फोड़ कर कानपुर भागे, यूपी से पुलिस खोज लाई, निकाल दी सारी गुंडई
सतना में 28 अक्टूबर की घटना पर पुलिस का एक्शन, यूपी से खोज लाई एमपी पुलिस, कोर्ट में पेश कर भेजा जेल. प्रदीप-कश्यप की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 2:24 PM IST|
Updated : November 3, 2026 at 2:36 PM IST
सतना : शहर के बीचों-बीच एक घर में घुसकर कट्टे से फायरिंग और मारपीट कर दबंगई करने वाले आरोपियों को पुलिस ने खोज निकाला है. इसके बाद पुलिस ने आरोपियों का शहर में जुलूस निकालाय है. घटना कोलगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत घूरडांग इलाके की है. फायरिंग और मारपीट के इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से पिस्टल कारतूस जप्त। तीनों पहुंचे सलाखों के पीछे.
28 अक्टूबर की घटना पर पुलिस का एक्शन
सतना शहर में पुलिस से बेखौफ बदमाशों ने बीते माह 28 अक्टूबर को घूरडांग में कट्टा लहराकर कर एक युवक यश त्रिपाठी के घर पर फायरिंग और गाली गलौच के साथ मारपीट की थी. इस वारदात का पूरा फुटेज सामने आते ही पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज जांच शुरू कर दी थी. इस दौरान धरपकड़ में पुलिस ने तीन आरोपियों को कानपुर से गिरफ्तार किया. सख्ती से पूछताछ में आरोपियों ने यश त्रिपाठी के घर फायरिंग की वारदात को अंजाम देना स्वीकारा.
घर में फायरिंग करने के भी आरोप
पुलिस के मुताबिक आरोपियों और यश त्रिपाठी के बीच पुरानी रंजिश को लेकर यह विवाद हुआ था, जिसके चलते बदले की भावना से यश के घर में घुसकर कट्टे से फायरिंग गाली गलौज, तोड़फोड़ मारपीट की गई थी. वहीं, पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 332(C) 125, 296(A), 351(3), 324(4), 3/5, 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कार्रवाई की है. तीनों आरोपियों को न्यायालय से जेल भेज दिया गया.
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कोर्ट में पेश कर आरोपियों को भेजा जेल, पिस्टल भी मिली
इस वारदात के बारे में सीएसपी मनीष त्रिपाठी ने कहा, '' दिनांक 28 अक्टूबर को घूरडांग क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ बदमाश फरियादी यश त्रिपाठी के घर पर तोड़फोड़, गाली गलौज, मारपीट करते नजर आए थे. और हाथ में कट्टा भी लहरा रहे थे, जिस पर कोलगवा थाना प्रभारी सुदीप सोनी ने तत्काल अपराध दर्ज किया. सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपियों के पास मौजूद पिस्टल और कारतूस भी जब्त किए गए हैं. इनको फरार करने में मदद करने वाला मोनू शुक्ला भी आरोपी बनाया गया है. आज इसमें तीनो आरोपी महेंद्र उर्फ शिब्बू सोनी उम्र 25 वर्ष, अजय उर्फ अज्जू जायसवाल उम्र 24 वर्ष, दिव्यांशु परिहार उम्र 24 वर्ष को गिरफ्तार किया है, जिन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जा रहा है.''