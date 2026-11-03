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घर पर कट्टे से फायरिंग व तोड़फोड़ कर कानपुर भागे, यूपी से पुलिस खोज लाई, निकाल दी सारी गुंडई

सतना में 28 अक्टूबर की घटना पर पुलिस का एक्शन ( Etv Bharat )

सतना : शहर के बीचों-बीच एक घर में घुसकर कट्टे से फायरिंग और मारपीट कर दबंगई करने वाले आरोपियों को पुलिस ने खोज निकाला है. इसके बाद पुलिस ने आरोपियों का शहर में जुलूस निकालाय है. घटना कोलगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत घूरडांग इलाके की है. फायरिंग और मारपीट के इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से पिस्टल कारतूस जप्त। तीनों पहुंचे सलाखों के पीछे.

28 अक्टूबर की घटना पर पुलिस का एक्शन सतना शहर में पुलिस से बेखौफ बदमाशों ने बीते माह 28 अक्टूबर को घूरडांग में कट्टा लहराकर कर एक युवक यश त्रिपाठी के घर पर फायरिंग और गाली गलौच के साथ मारपीट की थी. इस वारदात का पूरा फुटेज सामने आते ही पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज जांच शुरू कर दी थी. इस दौरान धरपकड़ में पुलिस ने तीन आरोपियों को कानपुर से गिरफ्तार किया. सख्ती से पूछताछ में आरोपियों ने यश त्रिपाठी के घर फायरिंग की वारदात को अंजाम देना स्वीकारा.

मामले की जानकारी देते सीएसपी (Etv Bharat) घर में फायरिंग करने के भी आरोप पुलिस के मुताबिक आरोपियों और यश त्रिपाठी के बीच पुरानी रंजिश को लेकर यह विवाद हुआ था, जिसके चलते बदले की भावना से यश के घर में घुसकर कट्टे से फायरिंग गाली गलौज, तोड़फोड़ मारपीट की गई थी. वहीं, पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 332(C) 125, 296(A), 351(3), 324(4), 3/5, 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कार्रवाई की है. तीनों आरोपियों को न्यायालय से जेल भेज दिया गया.