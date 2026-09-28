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सतना में फायरिंग से दहशत, गाली गलौज करने से रोकने पर बदमाश ने प्लाईवुड कारोबारी को मारी गोली

सतना: शहर के बीचों बीच गोली चलने से सनसनी फैल गई. भुजवा मोहल्ला मार्ग पर लाला पान की दुकान के पास एक प्लाईवुड कारोबारी पर एक शातिर बदमाश ने कट्टे से फायर कर दिया. जिससे गोली कारोबारी की जांघ में लग गई और वह लहूलुहान हो गया. घायल को तुरंत जिला चिकित्सालय भेजा गया. जहां उनका उपचार जारी है. वहीं, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है.

सतना शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रविवार रात्रि करीब 10 बजे एक व्यक्ति पर शातिर बदमाश ने कट्टे से गोली दाग दी. घायल व्यक्ति का नाम संजय कुमार अग्रवाल (उम्र 58 वर्ष) है. वही कृष्णा कालोनी के रहने वाले हैं. घायल प्लाई बुड कारोबारी हैं. वह अपने बेटे के साथ शहर के भुजवा मोहल्ला मार्ग पर स्थित पान की दुकान पर पान खाने पहुंचा था. वही, पर मौजूद एक युवक दबंगई कर आने जाने वाले सभी लोगों को गाली-गलौज कर रहा था.

गाली गलौज करने से मना करने पर फायरिंग

उसी दौरान प्लाईवुड कारोबारी संजय अग्रवाल अपने बेटे के साथ पान की दुकान में पान खाने के लिए रुके. तब उस पुलिस से बेखौफ दबंग युवक ने कारोबारी को गाली गलौज करने लगा. फिर क्या था कारोबारी के बेटे मोहित अग्रवाल ने युवक द्वारा उसके पिता को गाली गलौज देने का विरोध किया. दोनों में कहासुनी हो गई, विवाद बढ़ने पर युवक ने देसी कट्टा निकालकर कारोबारी पर फायर कर दिया. गोली की आवाज सुनते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

कारोबारी की जांघ में लगी गोली

आसपास के दुकानदार दुकानें बंद कर भागने लगे. वही गोली कारोबारी की जांघ पर लगी. वही स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. जिसके बाद सिटी कोतवाली टीआई, पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए. घायल को तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर घायल का उपचार जारी है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस आरोपी की तलाश में नाकेबंदी कर दी है.

सीएसपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि, ''एक व्यक्ति जिनका नाम संजय कुमार अग्रवाल है, उनके ऊपर गोली से फायर किया है. घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वही इस मामले पर एक बदमाश जिसका नाम उमर बताया जा रहा है. उसके द्वारा गोली चलाने की बात समाने आ रही. पुलिस की टीम आरोपी की धर पकड़ में जुटी हुई है.''