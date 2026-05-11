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जड़ी बूटी बाबा के पीएम मोदी मुरीद, किया खुद का पिंडदान, देहदान से पहले तेरहवीं डेट फिक्स

सतना के मशहूर जड़ी बूटी किसान रामलोटन कुशवाहा को देहदान के फैसले पर मिले ताने. आहत हो तेरहवीं और बरसी का रखा आयोजन.

Satna farmer Own Funeral Rites
किसान रामलोटन कुशवाहा ने अपना जीते जी किया पिंडदान (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 6:25 PM IST

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Updated : May 11, 2026 at 6:33 PM IST

2 Min Read
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सतना : ये समाज भी कितना विचित्र है. अगर कोई नेक काम करता है तो भी उसे ताने सुनने पड़ते हैं. ऐसे ही ताने एक ऐसे किसान को सुनने पड़े, जिनके कार्यों का जिक्र पीएम मोदी अपने मन की बात में कर चुके हैं. ये किसान हैं रामलोटन कुशवाहा है. उन्होंने अपना देहदान कर रखा है. लेकिन समाज के लोगों ने उन्हें ताने दिए.

पिंडदान करने के बाद 13 मई को रखी तेरहवीं

सतना जिले के उचेहरा क्षेत्र के अतरवेदियां गांव में रहने वाले किसान रामलोटन कुशवाहा अपने घर पर विभिन्न प्रकार की जड़ी-बूटियों का संग्रह रखते हैं. किसान रामलोटन ने खुद के शोक संदेश वाले कार्ड छपवाए हैं. तेरहवीं की तारीख 13 मई 2026 तय की गई है. ये मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है. रामलोटन कुशवाहा ने बताया "इस अनोखे आयोजन के पीछे भावनात्मक और सामाजिक कारण जुड़ा हुआ है."

Satna farmer Own Funeral Rites
किसान रामलोटन कुशवाहा का जड़ी-बूटियों के संरक्षण का कार्य (ETV BHARAT)

मेडिकल कॉलेज में देहदान का संकल्प लिया

रामलोटन कुशवाहा बताते हैं "शासकीय मेडिकल कॉलेज सतना में देहदान का संकल्प लिया था. जैसे ही यह बात गांव और रिश्तेदारों तक पहुंची, लोगों ने तरह-तरह की बातें बनानी शुरू कर दीं. कई लोगों ने ताना मारते हुए कहा कि उन्होंने तेरहवीं का खर्च बचाने के लिए देहदान का फैसला लिया है. लगातार मिल रहे तानों से आहत उन्होंने समाज को अलग अंदाज में जवाब देने का फैसला किया."

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पिंडदान करने के बाद 13 मई को रखी तेरहवीं (ETV BHARAT)

किसान रामलोटन कुशवाहा ने बताया "उन्होंने तय किया कि जब लोग उनकी तेरहवीं को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो वे अपने जीते जी ही तेरहवीं का आयोजन करेंगे और लोगों को आमंत्रित करेंगे. इसी सोच के साथ उन्होंने शोक संदेश के कार्ड छपवाकर लोगों को न्योता देना शुरू कर दिया." किसान रामलोटन कुशवाहा ने जीवित रहते हुए प्रयागराज जाकर अपना पिंडदान भी कर दिया है.

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किसान रामलोटन कुशवाहा को राज्यस्तरीय पुरस्कार (ETV BHARAT)

राज्यस्तरीय पुरस्कार हासिल किया

रामलोटन कुशवाहा पद्मश्री बाबूलाल दाहिया के निर्देशन में औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों के संरक्षण का कार्य कर रहे हैं. अपने छोटे से परिसर में उन्होंने लौकी समेत कई विलुप्त होती वनस्पतियों को संरक्षित कर एक अनूठी मिसाल पेश की है. उन्हें जैव विविधता संरक्षण के लिए राज्यस्तरीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है.

Last Updated : May 11, 2026 at 6:33 PM IST

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