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सतना जिला अस्पताल के अंदर दनदानाते हुए अंदर घुसा ई-रिक्शा, हॉस्पिटल में मची अफरा-तफरी

सतना जिला अस्पताल में रविवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक ई रिक्शा चालक मरीज को लेकर अस्पताल गेट के अंदर पहुंच गया. इस बीच अस्पताल के अंदर मरीज एवं उनके परिजन बाल-बाल बचे. दरअसल जिला चिकित्सालय में सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर गार्ड तैनात है. इसके बावजूद भी कभी बाइक सवार तो कभी ई रिक्शा अस्पताल गेट से अंदर वार्ड तक पहुंच जाते हैं. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था कटघरे में नजर आ रही है.

सतना: मध्य प्रदेश के सतना जिला अस्पताल में रविवार को उस वक्त अचानक अफरा-तफरी का माहौल हो गया गया. जब चालक जिला अस्पताल के अंदर ई-रिक्शा लेकर दनदनाते पहुंच गया. गार्डों ने ई रिक्शा वाले को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं रूका. चाकल ई-रिक्शा में मरीज को लेकर पहुंचा था. इस कारनामे के बाद जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.

सुरक्षा गार्डों ने बाहर निकलवाया ई रिक्शा

रविवार को एक इलेक्ट्रिक ई रिक्शा अस्पताल के मुख्य गेट से अर्थो वार्ड के तक पहुंच गया. अस्पताल के अंदर ई रिक्शा देखकर नर्सिंग स्टाफ सहित अन्य मरीज और उनके परिजन भी दंग रह गए. वहीं सुरक्षा गार्डों ने चालक को पकड़कर ई रिक्शा बाहर निकलवाया और उसे अस्पताल पुलिस चौकी के पास ले गए. जहां पर अस्पताल चौकी पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है. जानकारी के मुताबिक ई रिक्शा सवार मरीज संतोष अग्रवाल की माने तो सड़क हादसे में उसका पैर टूट गया है, लेकिन उसे स्ट्रेचर पर बैठाने वाला कोई नहीं था. उसने ई रिक्शा चालक से वार्ड तक छोड़ने के लिए कहा. जिसके बाद चालक वाहन अंदर ले आया.

इससे पहले बाइक गई थी जिला अस्पताल के अंदर

बता दें कि इससे पहले 30 मई को भी स्ट्रेचर नहीं मिलने पर एक परिजन मरीज को लेने बाइक से अस्पताल की पहली मंजिल स्थित वार्ड तक पहुंच गया था. जबकी अस्पताल के मुख्य और पिछले दोनों गेट पर 24 घंटे सुरक्षा गार्ड तैनाती बनी हुई है. उसके बावजूद लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं. मामले में सिविल सर्जन डॉ अमर सिंह ने बताया कि "दोपहर एक ई रिक्शा चालक मरीज को लेकर अस्पताल के अंदर प्रवेश कर गया था. जिसे हमारे सुरक्षा गार्ड ने पकड़कर अस्पताल पुलिस चौकी के हवाले कर दिया. लोग जबरदस्ती कभी बाइक तो कभी ई रिक्शा लेकर अस्पताल के अंदर घुस रहे हैं. वहीं इस मामले पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है."