पति-पत्नि के विवाद में परिवार खत्म करने की कोशिश, खाना खाने से एक की मौत, 3 की हालत गंभीर

पूरा मामला रामपुर बाघेलान थाना क्षेत्र के बांधा गांव का है. जहां मंगलवार को एक सनसनी खेज मामला सामने आया है. पति-पत्नी के आपसी विवाद के बाद खाना खाते ही परिवार से सभी सदस्यों की तबियत अचानक बिगड़ गई. जानकारी के अनुसार, झगड़े के बाद सबसे पहले महिला ने खुद खाना खाया और उसके बाद उसके पति ने भोजन का सेवन किया. इसके बाद उनके दोनों बच्चे ने भी भोजन का सेवन किया. फिर अचानक चारों की तबियत बिगड़ गई. आनन फानन में उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया.

सतना: रामपुर बाघेलान थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक दिलदहला देने वाली घटना सामने आई. जहां पति-पत्नी की आपसी विवाद के बीच खाना खाने से परिवार के सभी लोगों की तबियत बिगड़ गई. आनन-फानन में सभी को उपचार के लिए पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. यहां मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी को रीवा के संजय गांधी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. यहां इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई. वहीं, पति-पत्नी और छोटे बेटे की हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

एडिशनल एसपी प्रेमलाल कुर्वे ने दी जानकारी (ETV Bharat)

पड़ोसियों ने गंभीर हालत में पहुंचाया अस्पताल

दंपत्ति के पड़ोसी ने बताया कि कुंदन शर्मा अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ सामान्य जीवन जी रहा था. सोमवार शाम अचानक पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. जिससे बाद उनके घर से जमकर हल्ला सुनाई दिया. कुछ घंटे बाद जब आवाज सुनाई देना बंद हो गई तो पड़ोसी कुंदन शर्मा के घर पहुंचे. पड़ोसियों ने घर के अंदर पाया कि कुंदन शर्मा उसकी पत्नी ज्योति शर्मा, 5 वर्षीय पुत्र आकाश शर्मा और 3 वर्षीय पुत्र अभिषेक शर्मा अचेत हालत में जमीन में पड़े हुए थे. जिसमें मौके पर जहरीला पदार्थ भी दिखाई दिया.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. घटना की सूचना मिलते ही आनन फानन पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को उपचार के लिए रामपुर स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. यहां से उन्हें संजय गांधी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. यहां उपचार के दौरान बड़े बेटे आकाश की मौत हो गई. वहीं, छोटे बेटे अभिषेक शर्मा और पति-पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है. पूरे मामले की पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है.

एडिशनल एसपी प्रेमलाल कुर्वे ने बताया, "रामपुर बाघेलान थाना क्षेत्र के बांधा गांव में कुंदन शर्मा और उसकी पत्नी ज्योति शर्मा ने दो बच्चों के साथ जहरीला पदार्थ खाया है. जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज में जारी है. इलाज के दौरान एक बेटे की मौत हो गई है. पति पत्नी और छोटे बेटे का इलाज जारी है. घटना में सभी तथ्यों की जांच की जा रही है. घटना में जो भी साक्ष्य सामने आएगा. उसी आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."