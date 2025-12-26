सतना में नसबंदी के बाद चौथे बच्चे का जन्म, पति ने जिला अस्पताल प्रबंधन पर उठाए सवाल
सतना जिला अस्पताल में महिला की नसबंदी फेल होने का मामला आया सामने. सिविल सर्जन ने कहा जांच के बाद परिजन को मिलेगी जुर्माना राशि.
सतना: जिला अस्पताल सतना में एक महिला की नसबंदी फेल होने का मामला सामने आया है. बीते साल एक महिला की नसबंदी की गई थी और नसबंदी के बाद फिर एक बेटी ने जन्म लिया यानि नसबंदी फेल हो गई. इस दंपति के पास पहले ही 3 बच्चे हैं और इसी कारण उन्होंने नसबंदी करवाई थी. इस मामले में सिविल सर्जन ने जांच के बाद शासन की ओर से मिलने वाली जुर्माना राशि परिजन को दिलाने की बात कही है.
नसबंदी फेल होने का मामला
सतना के सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला अस्पताल में नसबंदी फेल होने का मामला सामने आया है. पीड़ित नंदकिशोर बुनकर ने बताया कि "उसने 23 दिसंबर 2024 को जिला अस्पताल में अपनी पत्नी का नसबंदी का ऑपरेशन करवाया था. यह ऑपरेशन सफल माना गया था. मेरे 3 बच्चे पहले से हैं. जिनमें बड़ा बेटा 7 वर्ष, दूसरी बेटी 4 वर्ष और तीसरी बेटी 2 वर्ष की है. इसके बाद पत्नी का नसबंदी का ऑपरेशन करा लिया था. लेकिन इस ऑपरेशन के बाद पत्नी को दोबारा गर्भधारण हो गया."
नसबंदी के बाद चौथे बच्चे का जन्म
नंदकिशोर बुनकर ने बताया कि "24 दिसंबर 2025 को प्रसव पीड़ा होने पर जिला अस्पताल में भर्ती हुई और उसने नॉर्मल डिलीवरी में एक बेटी को फिर से जन्म दिया. जिसमें मां और बेटी दोनों स्वस्थ हैं लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर नसबंदी के बाद गर्भधारण कैसे हुआ. पिछले साल ही अपनी पत्नी की नसबंदी जिला अस्पताल में कराई थी. इसके बाद 4 महीने बीत जाने के बाद अचानक पत्नी की तबीयत बिगड़ी और हमने जब उसका चेकअप कराया तो पता चला वह प्रेग्नेंट है. कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन की यह बड़ी लापरवाही है."
'परिजन को मिलेगी जुर्माना राशि'
इस मामले में सिविल सर्जन डॉ अमर सिंह का कहना है कि "यह मामला हमारे संज्ञान में आया है. एक महिला का 23 दिसंबर 2024 को नसबंदी का ऑपरेशन हुआ था और उसकी अब डिलीवरी हुई है. इस मामले की पूरी जांच के बाद शासन के द्वारा नसबंदी फेल होने के मामले पर मिलने वाले "क्लेम" यानि जुर्माना उन परिजन को दिलाया जाएगा. "