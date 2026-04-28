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पति-पत्नी ने की पांचवीं संतान की चाहत, डेढ़ घंटे के अंदर बने 7 बच्चों के माता-पिता

सतना जिला अस्पताल में महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया. तीनों बच्चों का वजन कुछ कम है लेकिन स्वस्थ हैं.

Satna woman birth 3 children
सतना में महिला ने तीन बच्चों को दिया जन्म (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 12:22 PM IST

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सतना : सतना जिला चिकित्सालय में एक प्रसूता ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया. इससे पूरे अस्पताल में खासकर मेडिकल स्टाफ और परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई. तीनों बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं. खास बात ये है कि तीनों बच्चों का सामान्य प्रसव से जन्म हुआ.

तीनों बच्चों वजन कम लेकिन स्वस्थ

सतना जिला अस्पताल में प्रसूता को सोमवार को प्रसव पीड़ा होने पर भर्ती कराया गया. कुछ देर बाद महिला की डिलेवरी हुई. सामान्य प्रसव के दौरान महिला ने डेढ़ घंटे के अंतराल में 3 बच्चों को जन्म दिया. तीनों बच्चों का वजन कम होने के बावजूद पूरी तरह स्वास्थ्य बताए गए हैं. महिला की उम्र 34 साल है. उजनेही सालेहा जिला पन्ना की इस महिला को रविवार 26 अप्रैल को पन्ना के जिला अस्पताल ले जाया गया. यहां पर उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ने की वजह से परिजन उसे अगले दिन सोमवार को सतना जिला चिकित्सालय ले गए.

सतना जिला अस्पताल में महिला का सामान्य प्रसव, 3 बच्चे हुए (ETV BHARAT)

दो बेटे और एक बेटी का जन्म

सतना जिला अस्पताल में सोमवार देर शाम करीब 7 बजे महिला को लेबर रूम ले जाया गया. यहां महिला ने करीब डेढ़ घंटे के अंतराल में एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया. अस्पताल प्रशासन के अनुसार पहला बच्चा 10:34 बजे, दूसरा 10:45 बजे, तीसरे बच्चे ने 11:57 बजे पर जन्म लिया. इनमें दो लड़के और आखिरी में बेटी को जन्म दिया.

एक साथ 3 बच्चों के जन्म से परिवार खुश

तीनों बच्चों का वजन 2 किलो 650 ग्राम, दूसरा 2 किलो 300 ग्राम, और तीसरा 2 किलोग्राम है. इससे पहले भी महिला के 4 बच्चे हैं. अब 3 बच्चे एक साथ हो गए. अब महिला के कुल 7 बच्चे हो गए हैं. एक साथ 3 बच्चे होने से परिवार खुश है. जिला चिकित्सालय सिविल सर्जन डॉ.अमर सिंह ने बताया "जिला अस्पताल में प्रसूता आई पन्ना जिले से आई थी. सोमवार की रात करीब डेढ़ घंटे के अंतराल में 3 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है. सभी का सामान्य प्रसव हुआ."

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