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सतना जिला अस्पताल का हाल बेहाल, 10 दिनों के अंदर 11 हजार पार हुई ओपीडी मरीज की संख्या

सतना जिला अस्पताल में अचानक बढ़ी मरीजों की भीड़, लोग जमीन पर इलाज कराने को हो रहे मजबूर. प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट.

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सतना जिला अस्पताल का हाल बेहाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 5:33 PM IST

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Updated : September 10, 2026 at 5:39 PM IST

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सतना: जिला चिकित्सालय में इन दिनों लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है. बीते दस दिनों के भीतर जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या 11 हजार के पार पहुंच चुकी है. इसके साथ ही 400 बेड वाले अस्पताल में 600 से अधिक मरीज भर्ती हैं. जमीन और गैलरी पर मरीज एवं उनके परिजन नजर आ रहे हैं. मध्य प्रदेश सरकार एक ओर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रही है. वहीं दूसरी ओर इन दावों के उलट जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है.

मरीजों की संख्या बढ़ी

जिला अस्पताल में बीते 10 दिनों में मरीजों की संख्या बेड से ज्यादा हो चुकी है. इन मरीजों में बुजुर्ग और बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है. मरीजों की संख्या में इजाफे की वजह मौसम में बदलाव माना जा रहा है. बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा बुखार, सर्दी-जुखाम और उल्टी-दस्त की चपेट में लोग आते हैं. इसके अलावा भी अन्य बीमारियों की जद में आते हैं.

मरीजों की संख्या में भारी उछाल (ETV Bharat)

सिविल सर्जन ने किया चिंता जाहिर

मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर सिविल सर्जन ने चिंता जाहिर की है. जिसमें बाह रोगी यानी ओपीडी मरीजों की संख्या बीते 10 दिनों में 11 हजार तक पहुंच चुकी है. वहीं भर्ती मरीज यानी आईपीडी में संख्या 2000 तक हो चुकी है. ओपीडी में 7 सितंबर को 1936, 8 सितंबर को 1671, 9 सितंबर को 1600 के करीब मरीज पहुंचे हैं. वहीं, आईपीडी में 7 सितंबर को 280 मरीज, 8 सितंबर को 238 मरीज और 9 सितंबर को 208 मरीज पहुंचे थे.

मैट्रेस और बेडशीट डालकर इलाज

अगर जिला अस्पताल के बेडों की संख्या की बात करें तो यहां मात्र 400 बेड हैं. वर्तमान समय में भर्ती मरीजों की संख्या 600 से अधिक है. जिसके चलते अलग से मैट्रेस और बेडशीट डालकर मरीज का इलाज जमीन में और गैलरी में लेटाकर किया जा रहा है. वार्ड के अंदर की तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का इलाज किया जा रहा है.

स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर उठे सवाल

ग्रामीण क्षेत्र निवासी अधिकतर लोग जिला अस्पताल पर ही आधारित होते हैं. ऐसे में लोगों को बेहतर सुविधा नहीं मिलना चिंताजनक है. स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का सतना पड़ोसी जिला है. इसके साथ ही इसे रीवा संभाग का मुख्य जिला माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी स्वास्थ्य सुविधाओं के हालात बद से बदतर हैं.

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सतना जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़ (ETV Bharat)

4 जिले से पहुंचते हैं मरीज

सिविल सर्जन डॉ. अमर सिंह ने कहा, "जिला चिकित्सालय सतना में मात्र 400 बेड उपलब्ध है. वर्तमान समय में जब से बाढ़ की त्रासदी आई है, तो चित्रकूट सहित चारों तरफ से मरीज यहां पहुंच रहे हैं. प्रतिदिन के आंकड़े देखे जाएं तो करीब डेढ़ से 2 हजार मरीज अस्पताल पहुंचे रहे हैं. 400 बेड और लगभग 200 मरीज प्रतिदिन भर्ती के लिए आ रहे हैं. इसमें जो ठीक होते हैं उन्हें जल्द डिस्चार्ज करते हैं. जब जगह नहीं होती तो कॉरीडोर में भी हम लोगों ने मैट्रेस डाल रखा है. वहां भी मरीजों को भर्ती करते हैं. क्योंकि हमारे यहां जगह नहीं है."

उन्होंने आगे बताया कि मजबूरी में जगह नहीं होने के बावदजूद भी इलाज करते हैं. तकरीबन 600 मरीजों के बीच कुल 130 नर्सिंग स्टाफ कार्यरत है. फिर भी हम अस्पताल चला रहे हैं. नर्सिंग का पद 185 के करीब है. जिसमें बाकी पद खाली है. स्टाफ की कमी बहुत है. डॉक्टर तो हमारे पास हैं, लेकिन स्टाफ की कमी है.

Last Updated : September 10, 2026 at 5:39 PM IST

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