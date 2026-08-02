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सतना जिला अस्पताल में अज्ञात की मौत, दाह संस्कार करने में नगर निगम फेल, 72 घंटे से शव पड़ा

सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के रामनाटोला में बीते 28 जुलाई को एक व्यक्ति गंभीर स्थिति में सड़क किनारे मिला था. जिसे उपचार के लिए पुलिस ने जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया था. उपचार के दौरान उसी दिन उसकी मौत हो गई. उसके शव को जिला अस्पताल के मर्चुरी में रखवा दिया गया. सिटी कोतवाली पुलिस उस व्यक्ति की पहचान में जुटी हुई थी, लेकिन 72 घंटे बीत जाने के बावजूद भी उसकी पहचान नहीं हो सकी है.

सतना: मध्य प्रदेश के सतना में मानवता शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. जहां बीते तीन दिनों से एक अज्ञात व्यक्ति के शव का दाह संस्कार के लिए नगर निगम और पुलिस प्रशासन के बीच खींचातानी मची हुई है. अज्ञात शव जिला अस्पताल के मर्चुरी में रखा हुआ है. जिसकी पहचान न होने के बाद दाह संस्कार के लिए नगर निगम को बुलाया गया, लेकिन नगर निगम का जवाब आया कि निगम के शव वाहनों में ईंधन खत्म है.

अंतिम संस्कार के लिए पुलिस और नगर निगम में खींचातानी (ETV Bharat)

मृत्यु के 72 घंटे बाद भी पड़ी रही लाश

इसके बाद पुलिस मामले को स्वत संज्ञान में लेकर मृतक का दाह संस्कार करने की प्रक्रिया शुरू की. इसके लिए नगर निगम से कर्मचारी एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध होती है, लेकिन जब पुलिस ने वाहन के लिए नगर निगम से बात की तो नगर निगम का कहना है कि निगम के किसी भी शासकीय वाहनों में ईंधन नहीं है. जिसकी वजह से वह लाश को मुक्तिधाम तक नहीं पहुंचा सकते हैं. अब पुलिस और नगर निगम के बीच मृतक व्यक्ति की लाश जिला अस्पताल के मर्चुरी में रखी हुई है. ऐसे में मानवीय संवेदना तार-तार हो रही है. मौत के 72 घंटे के बाद भी व्यक्ति का दाह संस्कार नहीं हो पा रहा.

कार्यवाही में जुटी टीम

मामले पर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ अमर सिंह ने बताया, "एक व्यक्ति गंभीर स्थिति में पुलिस को मिला था और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उपचार के दौरान उसकी मौत हो चुकी है. उसके दाह संस्कार की प्रक्रिया के लिए पुलिस को सूचित कर दिया गया है. क्योंकि 72 घंटे तक मृतक के शव को पोस्टमार्टम गृह में रखा जाता है. ताकि अगर उसकी पहचान हुई तो उसके परिजन को उसकी शव दिया जा सके. पुलिस और नगर निगम अपनी कार्यवाही में जुटी हुई है."

जल्द ही समस्याओं के समाधान का आश्वासन

वहीं इस बारे में नगर निगम की डिप्टी कमिश्नर सत्यम मिश्रा ने बताया, "ईंधन की फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है. जिसकी वजह से उसका भुगतान नहीं हुआ और निगम के शासकीय वाहनों में ईंधन नहीं है. नगर निगम कमिश्नर का तबादला कलेक्टर के रूप में अन्य जिले में हो चुका है. ईंधन भुगतान की फाइल रुकी हुई है. क्योंकि हमारे यहां पुलिस पेट्रोल पंप से ईंधन मिलता है. हमने रिक्वेस्ट की है कि कुछ दिनों के लिए हमें ईंधन प्राप्त हो सके, जल्द ही इस समस्या का निदान किया जाएगा."

इस मामले पर पुलिस विभाग की रक्षित निरीक्षक देविका सिंह बघेल ने बताया, "नगर निगम के शासकीय वाहनों में ईंधन हमारे पुलिस पेट्रोल पंप से जाता है। मई महीने से ईंधन का भुगतान पेंडिंग है. जिसकी राशि करीब 70 लाख रुपए है. हमने कमिश्नर से भी रिक्वेस्ट की, लेकिन अभी तक बात नहीं बनी. भुगतान न होने की वजह से पेट्रोल पंप बंद होने की कगार पर है. ऐसे में हमने नगर निगम के शासकीय वाहनों को ईंधन देने से मना किया है. वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया है. ताकि हमारा जल्द से जल्द भुगतान हो सके."