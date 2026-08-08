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सतना का गजब सरकारी अस्पताल, मर्चुरी में स्कूली छात्राओं को डॉक्टर्स सिखा रहे पोस्टमार्टम

जैसे ही कर्मचारियों ने अस्पताल में ये बात बताई तो सनसनी फैल गई. छात्राओं के पोस्टमार्टम हाउस में जाने और निकलने के वीडियो भी सामने आए हैं. घटना शुक्रवार की है. शव परीक्षण करीब 1.45 बजे शुरू हुआ. करीब 3.35 बजे डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम कक्ष से बाहर आई. इस दौरान दो स्कूली छात्राएं पोस्टमार्टम कक्ष में मौजूद रहीं. दुर्गेश नामक युवक की मौत के बाद उसके शव का पोस्टमार्टम किया गया. पोस्टमार्टम कक्ष में मेडिकल कॉलेज के डॉ. प्रीतेश शुक्ला सहित तीन डॉक्टर की मौजूदगी थे.

सतना : स्कूली छात्राओं ने जिला चिकित्सालय के पोस्टमार्टम हाउस में प्रवेश किया तो वहां तैनात कर्मचारी चौंक गए. छात्राओं के साथ 4 डॉक्टर्स भी थे. इसके बाद डॉक्टर्स ने एक बॉडी का पोस्टमार्टम शुरू किया. सामने स्कूली छात्राएं पोस्टमार्टम करने का तरीका देखती रही. डॉक्टर्स ने उन्हें बाकायदा एक-एक चरण बताया कि कैसे करते हैं पोस्टमार्टम.

पोस्टमार्टम हाउस में बाहरी नहीं आ सकता

गाइडलाइन के अनुसार पोस्टमार्टम के दौरान कोई बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता. स्कूल स्टूडेंट्स का अंदर रहना तो और भी आपत्तिजनक है. मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स यहां आ सकते हैं. कोई और बाहरी नहीं आ सकता. छात्राओं का पोस्टमार्टम हाउस में रहना तो पूरी तरीके से नियम के विरुद्ध है. अगर किसी भी विद्यालय या संस्थान द्वारा ऐसा किया जाता है तो यह बाल अधिकारों का उल्लंघन भी है. ऐसे में कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.

सिविल सर्जन ने कार्रवाई की तैयारी की

जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ.अमर सिंह ने बताया "यह मामला मेरे संज्ञान में आया है. डॉ. प्रीतेश शुक्ला मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं, उनकी ड्यूटी पोस्टमार्टम कक्ष में थी. पोस्टमार्टम कार्य के दौरान दो लड़कियां अंदर गई थीं. मेरे कर्मचारी ने बताया कि हमने नहीं बुलाया डॉ. प्रीतेश शुक्ला द्वारा उनको परमिशन दी गई थी. इसके लिए मैंने उन्हें समझाइश दी है. ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए. मैं लिखित में भी कार्रवाई करूंगा. नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति पोस्टमार्टम कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता. सिर्फ मेडिकल कॉलेज के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ही अनुमति दी जाती है. मेडिकल कॉलेज के डीन को भी सूचना दी है."