सतना जिला अस्पताल में 4 बच्चों को चढ़ा दिया HIV संक्रमित ब्लड, रिपोर्ट में मिले पॉजीटिव

सतना जिला अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़त बच्चों की जान से खिलवाड़. कलेक्टर ने जांच पूरी नहीं होने पर दी चेतावनी.

सतना जिला अस्पताल में 4 बच्चों को चढ़ाया HIV संक्रमित ब्लड (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 1:23 PM IST

3 Min Read
सतना : सतना जिला चिकित्सालय में लापरवाही के बेहद गंभीर मामले का खुलासा हुआ है. यहां थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को ब्लड डोनेट किया गया. ये ब्लड एचआईवी संक्रमित था. इससे 4 मासूम बच्चे एचआइवी पॉजिटिव हो गए. मामले का खुलासा होते ही मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में हड़कंप मच गया. हालांकि मामला 4 माह पुराना है, लेकिन मामले का खुलासा सोमवार को हुआ. कलेक्टर ने जिम्मेदारों की बैठक लेकर जांच में लापरवाही करने पर कड़ी फटकार लगाई.

थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को चढ़ाया ब्लड

मध्यप्रदेश में सरकारी अस्पतालों का हाल बेहाल हो चुका है. सतना जिला अस्पताल के ब्लड बैंक पर जानलेवा लापरवाही का आरोप लगा है. लापरवाही का नतीजा है कि 4 मासूम एचआइवी से संक्रमित हो गए. अब चारों मासूमों की जान संकट में है. चारों मासूम पहले से ही थैलेसीमिया जैसी बड़ी बीमारी का शिकार थे. अब एचआईवी का शिकार भी हो गए.

सतना जिला अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. देवेंद्र पटेल (ETV BHARAT)

चारों मासूमों के परिजन अस्पताल में इस बीमारी से लड़ने के लिए रक्तरूपी जीवनदान मांगने आए थे. लेकिन उन्हें ब्लड बैंक से ब्लड डोनेट के रूप में एचआइवी से संक्रमित रक्त उन्हें चढ़ा दिया गया.

जांच करने पर चारों मासूम एचआईवी पॉजीटिव

मामले का खुलासा सोमवार को हुआ. थैलेसीमिया जैसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त बच्चों को लगातार ब्लड की जरूरत होती है. जिला अस्पताल में रक्तदाताओं द्वारा स्वैच्छिक रूप से रक्त लिया जाता है. लेकिन अब स्वैच्छिक रूप से लिए गए रक्त ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. रक्तदाताओं से लिए गए रक्त को 4 मासूमों को चढ़ा दिया गया और जब जांच की गई तो चारों मासूम एचआईवी पीड़ित पाए गए. इनकी उम्र 8 से 12 वर्ष के बीच है.

रक्तदाताओं की जांच करने में जुटा ब्लड बैंक

अब स्वास्थ्य विभाग रक्तदाताओं की जांच में जुटा है. लापरवाही का आलम ये है कि एचआईवी संक्रमित ब्लड चढ़ाने का मामला 4 माह पहले का है, लेकिन अब इस मामले की जांच पूरी नहीं हो सकी है. वहीं, ब्लड बैंक के अधिकारी अपना अलग राग अलाप रहे हैं. सतना जिला अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. देवेंद्र पटेल का कहना है "4 मासूम ब्लड चढ़ाने के बाद एचआईवी संक्रमित हुए हैं. रक्तदाताओं की जांच की जा रही है."

रक्तदान की प्रक्रिया कैसी होती है

जब भी कोई रक्तदाता रक्तदान करता है, उससे फॉर्म भरवारा जाता है, जिसमें उसकी आयु एवं अन्य जानकारी शामिल होती है. उसके बाद रक्तदाता का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है और पूरे तरीके से स्वस्थ होने पर रक्तदान कराया जाता है. पुरुष की अगर बात की जाए तो एक बार रक्तदान करने के बाद वह 3 महीने में पुनः में रक्तदान कर सकता है. महिलाएं करीब 4 महीने में रक्तदान कर सकती हैं.

