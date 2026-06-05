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सतना में दिन दहाड़े धाएं धाएं फायरिंग, 6 से ज्यादा बदमाशों ने पत्थरबाजी के बाद दागी गोलियां

गोलीबारी का आरोप अमित सोनी उर्फ बंटा है जिला बदर का आरोपी, पुलिस के पास लंबा आपराधिक रिकॉर्ड, तलाशी तेज.

SATNA GOLIKAND NEWS
जान से मारने की कोशिश, गोलियों के खोके बरामद (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 10:57 PM IST

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सतना : शहर में दिन दहाड़े दो पक्षों के बीच गोलीबारी की वारदात से दहशत फैल गई है. यहां एक पक्ष ने विवाद के बाद एक घर पर पत्थरबाजी और फिर गोलीबारी कर दी. इस दौरान करीब 5 राउंड कट्टे से फायर किए गए. गोलियों की आवाज और घटना का वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई. घटना कोलगवां थाना क्षेत्र के घूरडांग इलाके की है.

पहले पत्थरबाजी फिर गोलीबारी

सतना शहर के कोलगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत घूरडांग में 6 से ज्यादा बदमाशों ने हर्ष प्रताप सिंह सोमवंशी पिता रामदास सिंह के घर पर पत्थरबाजी कर दी. बदमाश यहां भी नहीं रुके. घर और वाहनों पर पत्थर चलाने के बाद बदमाशों ने कट्टों से कई राउंड फायर किए. यह घटना उस वक्त हुई जब 22 साल का हर्ष अपने दोस्तों के साथ घर पर कैरमबोर्ड खेल रहा था. तभी कथित तौर पर अमित सोनी निवासी बाल्मीक कॉलोनी ने बदमाशों के साथ धावा बोल दिया.

जानकारी देते सीएसपी (Etv Bharat)

जान से मारने की कोशिश, गोलियों के खोके बरामद

जब पत्थरबाजी के बाद हर्ष ने आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की नियत से करीब फायरिंग कर दी. हर्ष जैसे-तैसे अपनी जान बचाकर घर के अंदर छिप गया और मामले की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस जब तक घटना के स्थल पहुंची, तब तक सभी हमावलर घटना स्थल से भाग निकले. पुलिस ने मौके से गोली के खोके बरामद किए हैं और मौके पर जाकर अन्य सबूत जुटाए हैं. वीडियो के आधार पर पुलिस ने अमित सोनी व अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज किया है.

Satna Firing in Daylight
कोलगवां थाना क्षेत्र का मामला (Etv Bharat)

आरोपी अमित उर्फ बंटा का आपराधिक रिकॉर्ड

इस वारदात को लेकर सीएसपी देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया, '' ये सतना के कोलगवा थाना क्षेत्र के घूरडांग बस्ती का मामला है. यहां पर फरियादी हर्ष सिंह के घर पर पत्थर और गोली चलाने की घटना घटित हुई है, जिसमें मुख्य आरोपी अमित सोनी उर्फ बंटा है. उसके साथ चार अन्य साथी भी थे. इन लोगों ने हर्ष के घर में पुरानी रंजिश को लेकर पत्थरबाजी और गोली चलाई है, जिसमें 5 राउंड फायर भी किया गया है. पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. आरोपी अमित सोनी उर्फ बंटा का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है, जो कि जिला बदर का आरोपी भी था.

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