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बच्चे के हाथ में बंधी डिजिटल वॉच में ब्लास्ट, हाथ झुलसा और पास खड़े भाई को भी आई चोट

सतना में शादी में शामिल होने पहुंचे बालक की डिजिटल वॉच में हुआ ब्लास्ट, 10 वर्षीय बच्चे का हाथ झुलसा.

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10 वर्षिय बालक के हाथ में डिजिटल वॉच हुई ब्लास्ट (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 8:24 PM IST

2 Min Read
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नर्मदापुरम: इटारसी में 10 साल के बच्चे के हाथ पर बंधी डिजिटल वॉच ब्लास्ट हो गई. जिससे बच्चे का हाथ जल गया. इटारसी रोड स्थित एक निजी गार्डन में रविवार सोमवार दरयानी रात बालक शादी में शामिल होने पहुंचा था. इसी दौरान उसके हाथ में बंधी डिजिटल वॉच ब्लास्ट हो गई. हादसे में पास में ही मौजूद उसके भाई को भी चोट आई है. हादसे के बाद दोनों बच्चों को परिजन ने नर्मदापुरम के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार किया गया.

डिजिटल वॉच में ब्लास्ट से झुलसे जुड़वा बच्चे

इटारसी के ग्राम चंदोंन का एक परिवार, इटारसी रोड स्थित एक निजी सेलिब्रेशन हॉल में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने पहुंचा था. परिवार के साथ 10 वर्षीय वेदांत चौधरी और उसका जुड़वा भाई सूर्यांश चौधरी भी कार्यक्रम में पहुंचे थे. समारोह के दौरान दोनों बच्चे खेल रहे थे. तभी अचानक वेदांत के हाथ में बंधी डिजिटल स्मार्ट वॉच में ब्लास्ट हो गया. जिससे वेदांत की कलाई झुलस गई. वहीं, पास में मौजूद उसके भाई सूर्यांश चौधरी के हाथ में भी चोट आई है.

2 डॉक्टरों ने किया दोनों बच्चों का इलाज

घटना के तुरंत बाद परिजन ने देर रात दोनों बच्चों को नर्मदापुरम के नर्मदा अपना अस्पताल में भर्ती कराया. जहां 2 डॉक्टरों ने दोनों बच्चों का इलाज किया और उन्हें उपचार के बाद घर जाने की सलाह दी. नर्मदा अपना अस्पताल के प्रबंधक मनोज शारण ने बताया कि "रविवार देर रात को इटारसी रोड स्थित एक सेलिब्रेशन हॉल में शादी समारोह के दौरान चंदोंन गांव के चौधरी परिवार के वेदांत की डिजिटल हाथ घड़ी ब्लास्ट हो गई थी.

जिसके बाद परिजन दोनों बच्चों को अस्पताल लेकर आए थे. जिसमें 10 वर्षीय वेदांत के हाथों में चोट आई थी. वेदांत के पास ही सूर्यांश भी था, जिसके कारण उसके हाथ में भी चोट के निशान थे. अस्पताल के चिकित्सक डॉ. रवि चढ़ार और डॉ. ब्रजेश यादव ने दोनों का इलाज किया. परिजन रात में ही उपचार कराकर घर चले गए थे."

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