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सतना में डायरिया का प्रकोप, दूषित पानी पीने से 7 साल के बच्चे की मौत, 3 अस्पताल में भर्ती

सतना में दूषित जल से डायरिया का खतरा बढ़ा, एक परिवार के 4 लोगों की हालत बिगड़ी, करेले की सब्जी खाने की बात आई सामने.

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सतना में डायरिया से बच्चे की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 3:42 PM IST

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सतना: उचेहरा ब्लॉक अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र परसमनिया में डायरिया के मामले सामने आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. इस गांव में एक ही परिवार के चार लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ गई. जिनमें एक 7 वर्षीय मासूम की अस्पताल लाते समय रास्ते में ही मौत हो गई. वहीं, तीन लोगों सतना के निजी अस्पताल में उपचार जारी है.

दूषित पानी से बीमार हुए चार लोग
जानकारी के मुताबिक, परसमनिया के निवासी बाबूलाल दहिया (उम्र 62 वर्ष), उनकी पत्नी शांति बाई (उम्र दहिया 60) और नाती शिवम दहिया (उम्र 12) का इलाज जारी है. छोटे नाती कृष्णा दहिया (उम्र 7 साल) की मौत हो गई है. बाबूलाल दहिया के पुत्र सुरेंद्र दहिया ने बताया कि, ''हम लोग लंबे समय से हैंडपंप, कुएं और तलाब का पानी पी रहे हैं. हैंडपंप में गंदा पानी आता है और कुएं में भी कभी सफाई नहीं होती है. आज तक पानी का हाल जानने कोई भी अधिकारी कर्मचारी गांव में नहीं आया.

सतना में एक परिवार के 4 लोगों की हालत बिगड़ी (ETV Bharat)

अस्पताल ले जाते वक्त मासूम की मौत
पूरे गांव के लोग इसी प्रकार का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं. जिसकी वजह से गांव के लोग बीमार हो रहे हैं. अचानक से हमारे माता-पिता और दो भतीजे की तबीयत बिगड़ी थी. जिन्हें अस्पताल लाया गया. जिसमे 7 वर्ष के छोटे भतीजे की मौत हो गई और तीन लोगों का उपचार जारी है.'' वहीं डॉक्टर ने बताया कि डायरिया बीमारी की वजह से इन्फेक्शन हुआ है.

मेडिकल ऑफिसर डॉ. दिव्यंत गुप्ता ने बताया कि, ''हमारे यहां परसमनिया पहाड़ से 3 मरीज इलाज के लिए आए हैं. एक 7 वर्ष के मासूम की रास्ते में ही मौत हो गई थी. तीन लोगों का अभी उपचार जारी है. मरीज का कहना है कि उन्होंने रात में करेले की सब्जी खाई है. लेकिन करेले से ऐसा नुकसान नहीं होता है. हो सकता है दूषित पानी बीमार होने की वजह हो. अभी तक फूड पॉइजनिंग से डायरिया की बीमारी सामने आ रही है. अभी तीनों मरीज ठीक हैं.''

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