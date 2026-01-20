ETV Bharat / state

सतना पुलिस के लिए सिरदर्द बनी एक FIR, राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी नाखुश, एक टीम दिल्ली पहुंची

खुद को मंत्री प्रतिमा बागरी का प्रतिनिधि बताकर लोगों को ठगने वाला 3 माह बाद भी पुलिस गिरफ्त से दूर. वाहन जब्त लेकिन आरोपी फरार.

राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी का फर्जी प्रतिनिधि बनकर ठगी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 12:27 PM IST

सतना : राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी का फर्जी प्रतिनिधि बनकर लोगों से वसूली करने वाले आरोपी को पुलिस 3 माह बाद भी नहीं पकड़ सकी है. इस मामले की एफआईआर सतना जिले के रैगांव पुलिस थाने में दर्ज है. इस शातिर ठग ने अपने चार पहिया वाहन में नंबर प्लेट के ऊपर आगे के हिस्से पर लाल रंग की पट्टी मे राज्य मंत्री प्रतिनिधि नगरीय विकास एवं आवास लिख रखा है. ये वाहन इंदौर के एक व्यक्ति के नाम रजिस्टर्ड है.

जालसाज ने कई लोगों को दिए विजिटिंग कार्ड

ये भी पता चला है कि ये जालसाज अपने नाम का विजिटिंग कार्ड लोगों को देता है. इससे लोग उसके झांसे में आ जाते हैं. आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी नाखुश हैं. हालांकि उनका कहना है कि पुलिस जल्द ही आरोपी को पकड़ लेगी.

राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी (ETV BHARAT)

मंत्री प्रतिमा बागरी ने दर्ज कराई FIR

मंत्री प्रतिमा बागरी की ओर से रैगांव थाने में 16 अक्टूबर 2025 को मामला दर्ज कराया था. मंत्री के निजी सहायक नंदकिशोर तोमर की रिपोर्ट पर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. इसमें कहा गया है राज्यमंत्री नगरीय विकास एवं आवास प्रतिमा बागरी के नाम का दुरुपयोग जितेंद्र धाकड़ नामक व्यक्ति द्वारा किया गया है. वह खुद को राज्य मंत्री का प्रतिनिधि बताकर वसूली कर रहा है. उसकी कार का नंबर MP09 AM 0033 है. उसने अपने वाहन पर नंबर प्लेट के ऊपर राज्यमंत्री प्रतिनिधि लिख रखा है.

खुद को मंत्री प्रतिमा बागरी का प्रतिनिधि बताकर लोगों को ठगा (ETV BHARAT)

कई लोगों को ठगने की आशंका

पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि इस जालसाज ने कई लोगों को झांसा देकर ठगा है. ऐसा करके राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी की छवि को बदनाम करने की कोशिश की गई है. आरोपी का नाम जितेन्द्र धाकड यादव पिता धुल सिंह यादव निवासी बोधा गठला राजगढ बोधा इंदौर बताया गया है. रैगांव थाना पुलिस ने आरोपी जितेंद्र धाकड़ के विरुद्ध बीएनएस की धारा 318(4), 319(2), 338, 336(3), 340 (2) प्रकरण पंजीबद्धकर विवेचना मे लिया. लेकिन अभी तक पुलिस वाहन ही जब्त कर सकी है.

प्रतिमा बागरी बोली- जालसाज ने फर्जी दस्तावेज बनाए

राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी का कहना है इंदौर का कोई व्यक्ति हैं, जो फर्जी आईडी कार्ड बनाकर खुद को मेरा प्रतिनिधि बताता है. इसके सारे दस्तावेज फर्जी हैं. पुलिस अपना काम कर रही है लेकिन अभी तक आरोपी पकड़ा नहीं गया है. प्रतिमा बागरी बताती हैं इसकी जानकारी हमें तब लगी, जब हम प्रवास पर थे और किसी ने हमें अपने मोबाइल फोन पर दिखाया कि कोई ऐसी नियुक्ति आपने की है क्या.

आरोपी को पकड़ने पुलिस टीम दिल्ली में

एसडीओपी रघु केसरी ने बताया "एक व्यक्ति द्वारा राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का प्रतिनिधि बताकर वसूली करने की बात सामने आई थी. जितेंद्र धाकड़ के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया गया था. विवेचना पर पता चला कि और भी लोग इन्वॉल्व हैं. एक आरोपी जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया था, जो वाहन मालिक था. जितेंद्र धाकड़ को पकड़ने के लिए लगातार टीम में बाहर भेजी जा रही हैं और आज हमारी टीम अभी दिल्ली में है. आरोपी का मूवमेंट लगातार बदल रहा है."

