इलाज के दौरान 3 दिन के नवजात की मौत, एक्सपायरी वाले इंजेक्शन लगाने के आरोप
परिजनों ने की अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग, अस्पताल में एक्सपायरी डेट की दवाएं मिलने के भी आरोप, जांच में जुटी पुलिस
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 2:30 PM IST
सतना : सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सोमवार रात तक बवाल मच गया जब यहां एक नवजात बच्चे की अचानक मौत हो गई. नवजात शिशु के इलाज के दौरान हुई मौत के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप लगा हैं. मृत बच्चे के पिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक्सपायरी वाले इंजेक्शन लगाने से बच्चे की मौत हुई है, जिसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है.
इलाज के तीसरे दिन नवजात की मौत
सतना शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत सार्थक हॉस्पिटल में नवजात बच्चे का इलाज चल रहा था. हॉस्पिटल में इलाज के दौरान तीसरे दिन नवजात की अचानक मौत हो गई. परिजनों का दावा है कि अस्पताल में बड़ी संख्या में एक्सपायरी दवाइयां मिली हैं, और पूरी संभावना है कि एक्सपायर्ड इंजेक्शन लगाने से बच्चे की मौत हुई मृत नवजात के पिता अनिल गुप्ता (निवासी टिकुरिया टोला) ने बताया कि उनकी पत्नी की 12 जुलाई को चित्रकूट अस्पताल में सामान्य प्रसव से डिलीवरी हुई थी, वहीं नवजात की तबीयत बिगड़ने पर उसे सार्थक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था.
तीन दिन के नवजात को 1 माह का बताया
परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन द्वारा बनाए गए दस्तावेजों को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. मृत नवजात के पिता अनिल ने कहा कि उनके तीन दिन के लड़के को पर्चे में एक माह की बच्ची दर्ज किया गया है. उन्होंने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. इसके लिए परिजन सिविल लाइन थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई. वहीं, मामले पर सीएसपी देवेंद्र सिंह ने कहा, '' परिजनों ने एक्सपायरी दवा/इंजेक्शन से मौत की शिकायत की है. पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी.
यह भी पढ़ें-
- एंबुलेंस के लिए नहीं थे 600 रुपए, नवजात को बाइक से ले गए परिजन, रास्ते में मौत
- नहीं मानी हार! 6 महीने के प्रीमैच्योर बच्चे ने मौत को दी मात, 70 दिन बाद SNCU से मिली छुट्टी
हालांकि, ये इस तरह का पहला मामला नहीं है. मध्य प्रदेश के कई सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में नवजात बच्चों की अचानक मौत के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें अस्पताल प्रबंधन पर कई बार गंभीर लापरवाही की आरोप लगते रहे हैं.