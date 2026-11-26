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सतना में आरक्षक ने चाकू की नोक पर युवक को बनाया बंधक, फिरौती नहीं मिलने पर किया हमला

आरोपी पुलिस गिरफ्तार ( ETV Bharat )

सतना: मध्य प्रदेश के सतना से कानून व्यवस्था को लेकर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि स्पेशल थर्टी दस्ते में तैनात एक पुलिसकर्मी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चाकू की नोक पर युवक का अपहरण कर लिया और उससे 50 हजार फिरौती मांगी. फिरौती नहीं मिलने पर युवक पर चाकू से हमला कर दिया. घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीण और परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और घेराबंदी कर आरोपी पुलिसकर्मी को धर दबोचा. जबकि अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

पुलिसकर्मी ने चाकू की नोक बनाया बंधक आरोप है कि रैगांव थाने में पदस्थ और स्पेशल 30 की टीम में शामिल पुलिसकर्मी विवेक सिंह ने बीती रात एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. आरोपी आरक्षक और उसके साथियों द्वारा रामपुर बाघेलान थाना क्षेत्र में चाकू की नोक पर युवक का अपहरण कर 50 हजार की फिरौती मांगी गई. पैसे नहीं मिलने से नाराज आरोपियों ने पीड़ित को सतरी ले जाकर बगीचे में बंधक बना लिया और चाकू से हमलाकर घायल कर दिया.