सतना में आरक्षक ने चाकू की नोक पर युवक को बनाया बंधक, फिरौती नहीं मिलने पर किया हमला
सतना के रैगांव थाने में पदस्थ और स्पेशल 30 टीम में शामिल पुलिसकर्मी की दबंगई, ग्रामीणों ने घेराबंदी कर दबोचा. प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 6:29 PM IST
सतना: मध्य प्रदेश के सतना से कानून व्यवस्था को लेकर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि स्पेशल थर्टी दस्ते में तैनात एक पुलिसकर्मी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चाकू की नोक पर युवक का अपहरण कर लिया और उससे 50 हजार फिरौती मांगी. फिरौती नहीं मिलने पर युवक पर चाकू से हमला कर दिया. घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीण और परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और घेराबंदी कर आरोपी पुलिसकर्मी को धर दबोचा. जबकि अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.
पुलिसकर्मी ने चाकू की नोक बनाया बंधक
आरोप है कि रैगांव थाने में पदस्थ और स्पेशल 30 की टीम में शामिल पुलिसकर्मी विवेक सिंह ने बीती रात एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. आरोपी आरक्षक और उसके साथियों द्वारा रामपुर बाघेलान थाना क्षेत्र में चाकू की नोक पर युवक का अपहरण कर 50 हजार की फिरौती मांगी गई. पैसे नहीं मिलने से नाराज आरोपियों ने पीड़ित को सतरी ले जाकर बगीचे में बंधक बना लिया और चाकू से हमलाकर घायल कर दिया.
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किडनैप कर पीड़ित परिवार से फिरौती की मांग
पीड़ित युवक की पहचान टिकुरिया निवासी ऋषभ सिंह (38) के रूप में हुई है. वह एक वाहन एजेंसी में सुपरवाइजर हैं. वहीं, पीड़ित के पिता नरेंद्र बहादुर सिंह एडवोकेट हैं. बुधवार रात ऋषभ ट्रक खाली कराने के बाद बाइक से घर लौट रहा था. तभी देर रात तकरीबन 2 बजे आरोपियों ने उसे रोक लिया. पीड़ित को सतरी के बगीचे में बंधक बनाकर उसके परिजन से 50 हजार की फिरौती मांगी.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घेराबंदी कर एक आरोपी को पकड़ लिया. उसके पास से चाकू भी बरामद हुई है. घायल ऋषभ को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है.
पुलिस घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. एडिशनल एसपी प्रेमलाल कुर्वे ने बताया, "रैगांव थाने में पदस्थ आरक्षक विकेक सिहं द्वारा एक युवक का अपहरण कर फिरौती के वारदात की जानकारी मिली है. मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी आरक्षक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. घटना में घायल युवका का इलाज कराया जा रहा है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."