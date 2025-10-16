सतना के कांस्टेबल ने पुलिस के व्हाट्सऐप ग्रुप पर डाला यूपी सीएम के साथ फोटो, मचा हड़कंप
सतना के कोटर थाने में पदस्थ विश्वदीप तिवारी ने AI जेनरेटेड फोटो को पुलिस के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में किया शेयर. लिखा- योगी जी तक है हमारी पकड़.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 3:49 PM IST|
Updated : October 16, 2025 at 4:14 PM IST
सतना: सतना के कोटर थाने में पदस्थ आरक्षक विश्वदीप तिवारी इन दिनों अपने एक अजीबोगरीब कारनामे को लेकर पूरे पुलिस विभाग में चर्चा का विषय बन गया है. जानकारी के मुताबिक आरक्षक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का दुरुपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अपनी एक एडिटेड फोटो तैयार की जो कि अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है.
आरक्षक ने यह फर्जी फोटो पुलिस मुख्यालय (PHQ) के व्हाट्सऐप ग्रुप में पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा 'हमारी पकड़ योगी जी तक है'. तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है मानो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं आरक्षक के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हों.
कोटर थाने में पदस्थ है आरक्षक
जानकारी के अनुसार, कोटर थाने में पदस्थ कॉन्स्टेबल विश्वदीप तिवारी ने AI टूल का इस्तेमाल कर यह तस्वीर तैयार की है. सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीर में वह उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है. आरक्षक ने यह तस्वीर पुलिस के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप (PHQ भोपाल )में साझा करते हुए कैप्शन दिया हमारी पकड़ योगी जी तक है. देखते ही देखते फोटो वायरल हो गई और अब अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फैल गई.
- वीडी शर्मा के नाम पर आरोपी मांगता था रुपए, सतना पुलिस ने किया अरेस्ट
- 'बाबा सिद्दीकी की हत्या करके आए हैं अब सतना सांसद को निपटाएंगे', लुटेरों का खुलासा
पोस्ट डालते ही हुई वायरल
यह पोस्ट ग्रुप में डालते ही वायरल हो गई और अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से फैल रही है. लोग इसे लेकर व्यंग्य भरे कमेंट कर रहे हैं, जबकि पुलिस विभाग के भीतर यह मामला अनुशासनहीनता और फेक कंटेंट के दुरुपयोग के रूप में देखा जा रहा है.
वायरल फोटो के बाद भी जिम्मेदारों ने साधी चुप्पी
इस मामले में सतना के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेमलाल कुर्वे ने कहा "मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद ही कुछ कह पाना स्पष्ट होगा. हालांकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि फोटो पर कोई कार्रवाई की जाए. इसकी जांच की जा रही है कि क्या AI का उपयोग करके यह तस्वीर बनाई गई है. अगर चुनाव का समय होता तो नियमतः यह आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता. मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही वैधानिक कार्रवाई तय की जाएगी."