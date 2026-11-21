सतना में नाराज विधायक ने SDM की उतारी आरती, एयरपोर्ट की जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे अधिकारी
सतना में एयरपोर्ट की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान नाराज विधायक धरने पर बैठे. एसडीएम की उतारी आरती. प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 10:59 PM IST
सतना: शहर की आदर्श नगर हवाई पट्टी स्थित एयरपोर्ट की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासनिक अमला दलबल के साथ मौके पर पहुंचा था. अतिक्रमण हटाने के दौरान जैसे ही 10 से 12 मकान पर बुलडोजर चला तो अफरातफरी का माहौल निर्मित हो गया. फिर क्या मौके पर विधायक पहुंच गए और एसडीएम की कार्रवाई से नाखुश होकर उन्होंने एसडीएम की आरती उतारी.
1200 से 1800 मीटर किया जाना है रनवे
सतना शहर के आदर्श नगर हवाई पट्टी के अंतर्गत एयरपोर्ट की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को लेकर उसे हटाने की कार्रवाई शनिवार को शुरू हुई. यह कार्रवाई एयरपोर्ट के रनवे बढ़ाने को लेकर की जा रही है क्योंकि सतना में नया एयरपोर्ट बनकर पिछले साल तैयार हुआ है, जिसका रनवे करीब 1200 मीटर है. मध्य प्रदेश के मुखिया डॉ मोहन यादव ने भी अधिकारी कर्मचारियों को इसका रनवे बढ़ाकर 1800 मीटर करने के निर्देश दिए थे.
'एयरपोर्ट की जमीन पर लोगों ने कर रखा है अतिक्रमण'
सतना एयरपोर्ट डायरेक्टर अशोक गुप्ता ने बताया, "एयरपोर्ट के द्वारा उनकी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को लेकर लगातार एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा प्रशासन को पत्राचार किया गया और किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की गई. जिसमें शनिवार को प्रशासन करीब 45 मकान चिन्हित कर कार्रवाई करने दलबल के साथ मौके पर पहुंचा था. इस कार्रवाई के दौरान जैसे ही 10 से 12 मकान का सामने से छज्जा तोड़ा गया तो लोग भड़क गए."
विधायक ने उतारी एसडीएम की आरती
एयरपोर्ट की जमीन से अतिक्रमण हटाने की जानकारी मिलते ही कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा मौके पर पहुंचे. उन्होंने लोगों से बातचीत की और इसके बाद अतिक्रमण हटाने से नाराज विधायक ने एसडीएम राहुल सिलाडिया की आरती उतारी. वे वहीं धरने पर बैठ गए और प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोक दी.
कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने कहा, "जब अतिक्रमण हो रहा था तब प्रशासन कहां था और अगर इन्हें हटाया जा रहा है तो इनके विस्थापन की प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि लोग गुजर बसर कर सके. जब तक यह कार्रवाई नहीं रुकेगी तब तक मैं यहां लोगों के साथ धरने पर बैठा रहूंगा." इसके बाद आखिरकार प्रशासन को अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ी. वहीं अधिकारियों ने कहा की चर्चा के बाद आगे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी.
'अतिक्रमण हटाने चिन्हित किए गए हैं 45 मकान'
एसडीएम राहुल सिलाडिया ने बताया, "यहां पर एयरपोर्ट का रनवे का विस्तारीकरण होना है. जिसमें एयरपोर्ट डायरेक्टर और उनके अधिकारी के द्वारा सभी को नोटिस जारी किया जा चुका था. इसके बाद प्रशासनिक अमला यहां पर अतिक्रमण हटाने पहुंचा था. अतिक्रमण किए हुए लगभग 45 मकान चिन्हित किए गए थे और उन्हें हटाने की कार्रवाई चल रही थी इसी दौरान वहां विधायक जी पहुंचे. अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान उनका यह कहना है कि एक बार चर्चा कर ली जाए और लोगों की समस्या को सुन लिया जाए. हमने जनता को यह स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण अनिवार्य रूप से गिराया जाएगा."
'सोमवार तक का समय, अतिक्रमण हर हाल में हटेगा'
एसडीएम राहुल सिलाडिया ने कहा, "अतिक्रमण हटाने के लिए मानवीय आधार पर हम लोगों को थोड़ा और समय दे सकते हैं. जिससे लोग अपना सामान ले जा सकें. जब से बेदखली आदेश हुआ है तब से रोजाना यहां अनाउंसमेंट किया जा रहा है. सभी को अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार सूचित भी किया जा चुका है. उसके बावजूद आज दिनांक तक लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया. इसलिए हमें जेसीबी के द्वारा अतिक्रमण हटाना पड़ रहा है. सोमवार को लोगों एक चर्चा का समय दिया गया है और तय समय के बाद हम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई फिर शुरू करेंगे. ये कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी.