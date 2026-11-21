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सतना में नाराज विधायक ने SDM की उतारी आरती, एयरपोर्ट की जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे अधिकारी

कांग्रेस विधायक ने उतारी एसडीएम की आरती ( ETV Bharat )

सतना: शहर की आदर्श नगर हवाई पट्टी स्थित एयरपोर्ट की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासनिक अमला दलबल के साथ मौके पर पहुंचा था. अतिक्रमण हटाने के दौरान जैसे ही 10 से 12 मकान पर बुलडोजर चला तो अफरातफरी का माहौल निर्मित हो गया. फिर क्या मौके पर विधायक पहुंच गए और एसडीएम की कार्रवाई से नाखुश होकर उन्होंने एसडीएम की आरती उतारी.

1200 से 1800 मीटर किया जाना है रनवे सतना शहर के आदर्श नगर हवाई पट्टी के अंतर्गत एयरपोर्ट की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को लेकर उसे हटाने की कार्रवाई शनिवार को शुरू हुई. यह कार्रवाई एयरपोर्ट के रनवे बढ़ाने को लेकर की जा रही है क्योंकि सतना में नया एयरपोर्ट बनकर पिछले साल तैयार हुआ है, जिसका रनवे करीब 1200 मीटर है. मध्य प्रदेश के मुखिया डॉ मोहन यादव ने भी अधिकारी कर्मचारियों को इसका रनवे बढ़ाकर 1800 मीटर करने के निर्देश दिए थे.