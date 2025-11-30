ETV Bharat / state

दर्द से कराहती रही महिला, गांव तक नहीं पहुंचा एंबुलेंस, बांस-बल्लियों की डोली प्रसूता के लिए बनी एंबुलेंस

सतना में रास्ता न होने से गांव तक नहीं पहुंची एंबुलेंस, बांस-बल्ली और चादर की डोली बनाकर प्रसूता को एंबुलेंस तक ले जाया गया.

PREGNANT WOMAN AMBULANCE DOL
बांस-बल्लियों की डोली की मदद से प्रसूता को एंबुलेंस तक ले जाया गया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 30, 2025 at 2:59 PM IST

सतना: मध्य प्रदेश सरकार भले ही आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर करोड़ों खर्च करने और सड़क, स्वास्थ्य, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं देने के बड़े-बड़े दावे करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी कई इलाकों में बेहद दर्दनाक है. सतना की धार्मिक नगरी चित्रकूट से ऐसा मामला सामने आया है, जिसने इन दावों की पोल खोलकर रख दी है. यहां ग्राम थर पहाड़ में सड़क नहीं होने के कारण प्रसूता को ग्रामीणों ने बांस की डोली पर लिटाकर 500 मीटर दूर खड़ी एंबुलेंस तक पहुंचाया. तब जाकर प्रसूता को हॉस्पिटल पहुंचाया जा सका.

गांव तक सड़क नहीं, एंबुलेंस बीच में ही रुक गई

जानकारी के मुताबिक रविवार शाम थर पहाड़ निवासी जानकी सिंह गौड़ पत्नी यज्ञ प्रसाद सिंह गौड़ को अचानक प्रसव पीड़ा हुई. ग्रामीणों ने एंबुलेंस बुलाया, लेकिन गांव तक सड़क न होने के कारण एंबुलेंस गांव से 500 मीटर पहले ही रुक गई. उधर महिला प्रसव पीड़ा से कराह रही थी.

गांव से 500 मीटर तक नहीं है रास्ता (ETV Bharat)

स्थिति गंभीर होते देख परिजन और ग्रामीणों ने बांस, बल्लियों और चादर की मदद से एक डोली तैयारी की और उसमें प्रसूता को लिटाकर एंबुलेंस के पास लेकर गए. जहां से महिला को मझगवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. जहां उसका उपचार चल रहा है. प्रसूता को ऐसे ले जाते हुए ग्रामीणों ने वीडियो बना लिया.

गांव से 500 मीटर तक नहीं है रास्ता

थर पहाड़ आदिवासी बाहुल्य गांव है. यहां ज्यादातर आदिवासी निवास करते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि हमने कई बार शासन-प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से सड़क की मांग की, लेकिन किसी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया. गांव में जब भी कोई गंभीर बीमार होता है, तो हमे ऐसे ही डोली के सहारे गांव के बाहर तक लाना पड़ता है. जहां से एंबुलेंस या किसी अन्य चार पहिया वाहन की मदद से हॉस्पिटल ले जाते हैं. ये दूरी 500 मीटर है, लेकिन कोई इसपर ध्यान नहीं दे रहा है.

प्रसूता को डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया

सतना के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एल के तिवारी ने ईटीवी भारत के संवाददाता को फोन पर जानकारी देते हुए बताया, "मझगवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ डॉ रुपेश सोनी से हमें मामले की जानकारी मिली है. चित्रकूट के थर पहाड़ गांव में जाने के लिए करीब 500 मीटर तक सड़क नहीं है जिससे एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई. इस वजह से महिला को एंबुलेंस तक ऐसे लाना पड़ा. प्रसूता को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया है. जहां उसका उपचार किया जा रहा है."

