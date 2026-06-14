चित्रकूट के विधायक पर ड्राइवर को थप्पड़ जड़ने का आरोप, सुरेंद्र सिंह बोले-बदनाम करने की साजिश
सतना में सवालों से बचने के लिए भाजपा विधायक पर ड्राइवर को थप्पड़ मारने का आरोप, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा वीडियो.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 7:36 PM IST
सतना: चित्रकूट से भाजपा विधायक पर अपने ही ड्राइवर को थप्पड़ जड़ने का आरोप लग रहा है. इस घटना को लेकर एक वीडियो भी सर्कुलेट हो रहा है. बीते दिन चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार जन समस्या निवारण शिविर में गए थे. उन्होंने यहां लोगों की समस्याएं सुनी और निराकरण के निर्देश दिए. इसके बाद जब वे वहां से निकल रहे थे, तो गाड़ी में बैठे और इस दौरान ड्राइवर को थप्पड़ जड़े. ऐसा आरोप लगाया जा रहा है.
सवाल से बचने ड्राइवर को थप्पड़ जड़ने का आरोप
सतना के चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सर्कुलेट हो रहा है. जिसमें दावा किया जा रहा है कि विधायक ने अपने ड्राइवर को थप्पड़ जड़ा है. यह मामला 10 जून का है, जब चित्रकूट के जलकल मैदान में आयोजित 'जन समस्या निवारण शिविर' के बाद विधायक अपनी गाड़ी में बैठे थे.
इसी दौरान एक व्यक्ति ने चित्रकूट क्षेत्र में हो रही विद्युत कटौती और अंडरग्राउंड बिजली लाइन प्रोजेक्ट को लेकर सवाल किया. जिसके बाद विधायक ने ड्राइवर को तुरंत गाड़ी आगे बढ़ाने का निर्देश दिया. ड्राइवर का ध्यान पीछे होने के कारण गाड़ी आगे नहीं बढ़ी. जिससे नाराज होकर विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार ने गुस्से में अपने ही ड्राइवर को थप्पड़ जड़ दिया. लोगों का कहना है कि सवाल से बचने के लिए विधायक ने ड्राइवर को ही थप्पड़ जड़ दिया.
- जज के सामने महिला टाइपिस्ट को थप्पड़, युवक टाइपिस्ट ने रखा था शादी का प्रस्ताव
- बीजेपी सांसद ने चालक को जड़ा थप्पड़, रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम में क्यों बिगड़े गणेश सिंह
विधायक बोले- हमें बदनाम करने की साजिश
इस बारे में विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार ने बताया, "जन समस्या निवारण शिविर में मैं गया था. इस दौरान क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनीं और उनका निराकरण करने के निर्देश भी दिए. शिविर समापन के बाद जब मुझे कलेक्ट्रेट में एक बैठक में जाना था. इसी दौरान एक युवक आया और अपने आप को पत्रकार बताते हुए, सवाल करने लगा. मैं लेट हो रहा था और मेरा ड्राइवर पीछे बैठे लोगों की ओर देख रहा था. इसलिए मैंने उसे बोला कि आगे देखो और चलो जल्दी. कोई थप्पड़ मारने जैसी बात नहीं है. ये सब हमें बदनाम करने की साजिश है."