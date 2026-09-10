बघेलखंड में इस फोरलेन से आगरा, दिल्ली और लखनऊ की सीधी कनेक्टिवटी, राम वन गमन पथ को फायदा
सतना-चित्रकूट टू-लेन बनेगा फोरलेन. 1653 करोड़ की लागत से बनने जा रहे इस प्रोजेक्ट की एनएचएआई ने प्रक्रिया की पूरी. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 7:57 PM IST
सागर: मध्य प्रदेश और उत्तरप्रदेश की कनेक्टिवटी को बेहतर करने के लिए एक और फोरलेन रोड का टेंडर अगस्त माह में हो चुका है. इस प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है. इसके अलावा भारतीय वन्यजीव संस्थान ने इस 77 किमी लंबे फोरलेन मार्ग पर वन्यजीवों की सुरक्षा के लिहाज से तय गाइडलाइन के तहत 38 विशेष संरचनाएं बनाने को कहा है.
भारतीय वन्यजीव संस्थान की सिफारिश के आधार पर एनएचएआई ने इन संरचनाओं की डिजाइन भी तैयार कर ली गई है. करीब 1653 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस फोरलेन प्रोजेक्ट से दोनों प्रदेशों की कनेक्टिवटी के साथ धार्मिक पर्यटन को पंख लगेंगे और यूपी का बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के बघेलखंड के करीब होगा. वहीं सतना से सागर के लिए भी भविष्य में फोरलेन कनेक्टिवटी मिलने जा रही है.
सतना-चित्रकूट फोरलेन प्रोजेक्ट
पहले से टूलेन के तौर पर संचालित सतना मझगंवा चित्रकूट मार्ग, जो एनएच 135 (NH-135BG) का हिस्सा है. इसको अब 1653 करोड़ की लागत से फोरलेन के तौर पर बदला जा रहा है. इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि यूपी की सीमा के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से कनेक्ट होगा. वहीं इटावा के पास आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा.
इस फोरलेन प्रोजेक्ट से आगरा, दिल्ली और लखनऊ तक सीधे कनेक्टिवटी मिलेगी. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के प्रयास से सतना-चित्रकूट फोरलेन का कार्य स्वीकृत होने के साथ उसका टेंडर जारी कर दिया गया था, जो 20 अगस्त को खोला जा चुका है. जमीन अधिग्रहण से संबंधित प्रक्रियाएं पहले से ही चल रहीं थीं. बारिश का सिलसिला खत्म होते ही फोरलेन का काम शुरू हो जाएगा.
वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 38 विशेष संरचनाएं
राम वन गमन पथ के तहत तैयार की जा रही चित्रकूट-मझगवां-सतना फोरलेन परियोजना में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून ने एनएचएआई के लिए 38 स्थानों पर अंडरपास, पुलिया या दूसरी संरचनाएं बनाने की सिफारिश के साथ मंजूरी दी है. क्योंकि फिलहाल ये सड़क टूलेन है और फोरलेन बनने से तेज रफ्तार के कारण वन्यजीवों को खतरा बढ़ेगा.
सिफारिश के तहत हाईवे बनेगा, लेकिन हाईवे के कारण वन्यजीवों की आवाजाही और रहवास प्रभावित ना हो, इसके लिए चित्रकूट रेंज में 25 क्रासिंग प्वाइंट और मझगंवा में 13 क्रासिंग प्वाइंट पर विशेष संरचनाए बनाई जाएंगी. डब्ल्यूडब्ल्यूआई देहरादून ने एनएचएआई को अंडरपास, ओवरपास या वाइल्डलाइफ ब्रिज (सड़क के ऊपर से वन्यजीवों के लिए रास्ता), एलिवेटेड कॉरिडोर या वायाडक्ट, टनल या कट-एंड-कवर, गाइडिंग फेंसिंग, स्पीड बैरियर और साइन बोर्ड जैसी संरचनाएं निर्मित करने को कहा है.
'मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पर्यटन व्यवसाय को फायदा'
पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह कहते हैं, "सतना-चित्रकूट अब तक टूलेन रोड थी लेकिन राम वन गमन पथ प्रोजेक्ट के चलते 77 किमी की इस टूलेन रोड को फोरलेन रोड में बदला जा रहा है. इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर एनएचएआई ने प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है और जल्द काम शुरू होगा."
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मंत्री राकेश सिंह ने बताया, "इस मार्ग पर चित्रकूट और मझगंवा में पढ़ने वाले वनक्षेत्र में 38 विशेष संरचनाएं वन्यजीवों की सुरक्षा की दृष्टि से बनाई जाएंगी. इस प्रोजेक्ट से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के पर्यटन व्यवसाय को फायदा होगा. मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और बघेलखंड की यूपी से कनेक्टिवटी को रफ्तार मिलेगी. आगरा, लखनऊ जैसे इलाकों से भी बेहतर कनेक्टिवटी होगी."