मां ने शादी से किया इनकार तो शख्स बना हैवान, बच्चे का गला काटकर ड्रम में डाला
सतना में बच्चे का गला रेत कर हत्या, मृतक की मां करना चाहता था शादी, नीले ड्रम में शव को छिपाकर घर में लगाया ताला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 10:56 PM IST
सतना: कोलगवा थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ नगर बैंक कॉलोनी में नीले ड्रम में एक बच्चे का शव मिलने से कोहराम मच गया. शव के पास ही एक धारदार हथियार भी बरामद किया गया है. मृतक की पहचान 11 साल के शिवराज उर्फ बादल रजक के रूप में हुई है. शिवराज की हत्या का आरोप परिजनों ने मोहल्ले में रहने वाले एक शख्स पर लगाया है. आरोप है कि आरोपी मृत बच्चे की मां से शादी करना चाहता था और शादी नहीं करने पर उसके बेटे को मारने की धमकी दी थी.
घटना के दौरान घर में अकेला था शिवराज
परिजन ने बताया कि बच्चे के पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. वे बाहर रहते हैं और कभी-कभी घर आते हैं. वहीं, परिवार में मृतक की बड़ी बहन, बड़ा भाई और मां है. मां दूसरों के घरों में झाड़ू-पोछा करती है. घटना के वक्त वह काम पर गई हुई थी. वहीं, बड़ी बहन भी काम की तलाश में बाहर गई हुई थी. इसके अलावा बड़ा भाई भी कूरियर सेंटर में काम करने गया था. शिवराज घर में सबसे छोटा था और घटना के समय घर पर अकेला था.
नीले ड्रम से बरामद हुआ शिवराज का शव
जब परिजन घर लौटे तो शिवराज घर पर नहीं था और घर में ताला बंद था. उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मामले में एएसपी शिवेश सिंह बघेल ने बताया "आज (सोमवार) दोपहर कोलगवा थाने में सूचना मिली थी कि सिद्धार्थ नगर कॉलोनी का एक 11 साल का लड़का लापता है. पुलिस मौके पर पहुंची, तो देखा कि घर पर ताला लगा है. पुलिस ने परिजनों की मदद से ताला तुड़वाया. जांच के दौरान घर में मौजूद नीले ड्रम में बच्चे का शव मिला. जिसका धारदार हथियार से गला काटा गया था."
बच्चे की मां से शादी करना चाहता था आरोपी
बच्चे का परिवार बैंक कालोनी में 1 साल से किराए पर रह रहा था. मृतक की बड़ी बहन ने बताया "मोहल्ले में रहने वाले मथुरा रजक से उनका विवाद चल रहा था. उसकी मां से वह शादी करने के लिए कह रहा था. जिसकी वजह से ही उसने छोटे भाई की हत्या कर दी."
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आरोपी को पकड़ने पुलिस की 3 टीम जुटी
एएसपी शिवेश सिंह बघेल ने बताया "फिलहाल फिंगर प्रिट की जांच की जा रही है. पुलिस ने शव का पंचनामा कर आगे की कार्रवाई में जुटी है. कुछ सस्पेक्ट्स भी परिजनों द्वारा बताया गया है. हमारी 3 टीम सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए लगी हुई है. जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी."