सांसद सुमित्रा बाल्मीक ने कुपोषण को बताया अपराध, कांग्रेस सरकारों का दंश झेल रही BJP
राज्य सभा सदस्य सुमित्रा बाल्मीक ने सतना में बच्चे की कुपोषण की मौत पर राज्य सरकार का बचाव किया. कांग्रेस पर साधा निशाना.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 6:55 PM IST
सतना : इस सप्ताह सतना में कुपोषण से एक बच्चे की मौत और दूसरे की हालत गंभीर होने पर जिला प्रशासन की नीद उड़ी हुई है. इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है. कुपोषण से मौत पर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. अब बीजेपी सांसद सुमित्रा बाल्मीक ने भी कुपोषण को अपराध की श्रेणी में शामिल किया है.
बच्चे की मौत पर किस-किस पर गिरी गाज
सतना के मझगवा कस्बे के सुरंगी गांव में 4 माह के जुड़वा 2 बच्चे मिले थे. इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई थी और दूसरे बच्चे की हालत गंभीर होने पर रीवा रेफर कर दिया गया. दूसरे बच्चे का उपचार जारी. इसके बाद कलेक्टर द्वारा टीम गठित की गई और जांच कराई गई. इसमें आशा कार्यकर्ता को टर्मिनेशन का नोटिस और मामले पर संबंधित सुपरवाइजर, परियोजना अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की एएनएम को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. दोनों जुड़वा बच्चों का सुरंगी गांव मौजूद जिस झोलाछाप डॉक्टर ने इलाज किया था, उसकी क्लीनिक को सील करके एफआईआर दर्ज कराई गई है.
कुपोषण के खिलाफ काम करेंगे
इस मामले में कांग्रेस नेता उमंग सिंगार ने सरकारी योजनाएं को फेल बताते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा. अब भाजपा की राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीक ने भी कुपोषण से बच्चे की मौत पर दुख जताते हुए इसे अपराध बताया. इसके साथ ही सांसद सुमित्रा बाल्मीक ने कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा "वह तो संविधान को ही नहीं मानते. कुपोषण उनकी सरकार का दंश है, जो भाजपा झेल रही है. हमारे मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर संवेदनशील हैं. बहुत जल्द संज्ञान में लेकर जहां-जहां कुपोषण की जानकारी मिल रही है, वहां अधिकारी निर्देश देकर कार्रवाई करेंगे."
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कांग्रेस की कोई नीति नहीं और नेता नहीं
सांसद सुमित्रा बाल्मीक ने कहा "मध्य प्रदेश के बच्चे कुपोषित न रहें, इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है. कांग्रेस के पास कुछ मुद्दे नहीं हैं. उनको न जनता से लेना देना और न उनके पास कोई नेता है, न नीति है, और न ही वह सदन में विश्वास रखते हैं. वह किसी चीज पर विश्वास नहीं रखते और ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करेंगे. जो ये छोटी मोटी घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं घटनी नहीं चाहिए. सरकार सजग है."