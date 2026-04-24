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सतना में बच्चे पर कुत्ते ने किया हमला, लोगों ने बचाया, बुधवार को 40 लोगों को बनाया था निशाना

सतना में शादी में आए बच्चे पर कुत्ते ने किया हमला ( (प्रतीकात्मक तस्वीर -IANS) )