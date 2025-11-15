कैद में रहकर किया डबल MA, रामचरित मानस से डिप्लोमा, सतना जेल से रिहा हुआ ये कैदी
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर सतना केंद्रीय जेल से 3 कैदियों को किया गया रिहा. एक कैदी ने जेल में ही रहकर की पढ़ाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 15, 2025 at 5:42 PM IST
सतना: जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश की जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को रिहा कर दिया. पूरे प्रदेश में ऐसे 32 कैदियों की रिहाई हुई है. सतना के केंद्रीय जेल में बंद 3 कैदियों को आजादी मिल गई. इनको जेल के अंदर अच्छे आचरण की वजह से ये आजादी मिली है. तीनों कैदियों में से एक कैदी सतना, एक पन्ना और एक मैहर का रहने वाला है. सभी आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे.
कोचिंग पढ़ाकर कर रहा था परिवार का भरण-पोषण
आजाद किए गए कैदियों में सतना निवासी योगेंद्र सिंह सिंटू ने जेल में रहते हुए हिंदी और इतिहास में इग्नू से एमए की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद भोज यूनिवर्सिटी से 2024 में श्री रामचरित मानस से सामाजिक विकास में डिप्लोमा प्राप्त किया. इसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी टाइपिंग और कंप्यूटर डिप्लोमा भी जेल में रहकर ही प्राप्त किया.
खुली जेल में रहने के चलते योगेंद्र ने सतना शहर के एक निजी कोचिंग संस्थान में बच्चों को पढ़ाने का भी काम किया. कोचिंग से करीब 5 हजार रुपए महीना मिलता था. योगेंद्र इस पैसे को अपने घर भेजता था जिससे उसके परिवार का भरण-पोषण चलता था.
परिवार को मिली थी आजीवन कारावास की सजा
योगेंद्र सिंह ने बताया कि 20 जून 2010 को उनकी भाभी की मौत हो गई थी. जिसके बाद पूरे परिवार पर हत्या का मामला दर्ज हुआ था. जिसमें बड़े भाई राजेंद्र बहादुर सिंह, माता सरस्वती देवी, पिता लक्ष्मण सिंह और बहन अंजू सिंह को 1 सितंबर 2012 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.
विगत वर्ष स्वास्थ्य खराब होने पर योगेंद्र की माता को घर भेजा गया था जहां कुछ दिनों के बाद उनका निधन हो गया. वहीं पिता लक्ष्मण सिंह अभी सतना केंद्रीय जेल में सजा काट रहे हैं. 12 महीने बाद उनकी रिहाई होना बताई जा रही है. बड़े भाई राजेंद्र बहादुर सिंह और बहन अंजू सिंह न्यायालय में अपील के बाद दोष मुक्त हो गए थे और उन्हें पहले ही रिहाई मिल चुकी है.
- बिरसा मुंडा जयंती पर मध्य प्रदेश में बनेगा नया इतिहास, सेंट्रल जेल से 32 कैंदियों की होगी रिहाई
- जावद जेल में कैदी बने रेडियो जॉकी, दरो दीवारों पर गूंज रही भगवद् गीता भजन की धुन
बिरसा मुंडा की जयंती पर कैदियों को किया गया रिहा
सतना जेल अधीक्षक लीना कोष्टा ने बताया कि "बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 3 कैदियों को रिहा किया गया. इनमें से एक कैदी ने जेल में ही रहते हुए पढ़ाई की और कई डिग्रियां हासिल की. उसने पास के एक कोचिंग संस्थान में बच्चों को पढ़ाकर कुछ पैसे भी कमाए थे. रिहाई के समय सभी को श्रीमद्भागवत गीता और पौधा भेंट किया गया. योगेंद्र सिंह के अलावा रिहा हुए दो अन्य कैदी मैहर का अरुण केसरवानी और पन्ना का कल्लू उर्फ कलुआ चौधरी है."