सतना में 31 करोड़ का नया बस स्टैंड, फिर भी विरोध, शिफ्टिंग को लेकर बस यूनियन की हड़ताल
सतना में नए बस स्टैंड में बसों को शिफ्ट करने से नाराज बस यूनियन, सड़कों पर उतरकर सुंदरकांड का पाठ, बस ना चलाने की मांग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 28, 2026 at 2:38 PM IST
सतना: शहर में 31 करोड़ से अधिक की लागत से नया बस स्टैंड बनकर तैयार हुआ है. प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव के हाथों 27 दिसंबर 2025 को इसका उद्घाटन किया गया. लेकिन बसों के संचालक को नए बस स्टैंड से संचालित करने के लिए प्रशासन के मंसूबे पर पानी फिर चुका है. इसी बात को लेकर अब बस यूनियन के लोग सड़कों पर उतर आए हैं. सुंदरकांड एवं राम नाम से प्रशासन को सद्बुद्धि देने की बात कह रहे हैं. नए बस स्टैंड से बनों को ना चलाए जाने की मांग को लेकर बस यूनियन हड़ताल पर जा चुके हैं, जिससे बसों का पहिए थम गए हैं.
नए बस स्टैंड से बनों को ना चलाए जाने की मांग
सतना में नगर निगम के द्वारा शहर के बाईपास पर अंतरराज्यीय बस स्टैंड का 31 करोड़ से अधिक की लागत से निर्माण किया गया. प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, जिले के सांसद, महापौर की उपस्थिति में उद्घाटन किया गया. शहर के पुराने बस स्टैंड को बंद कर नए बस स्टैंड से संचालित करने की एक नई शुरुआत की गई.
लेकिन 27 दिसंबर के दूसरे दिन से ही नए बस स्टैंड से बसों का संचालन नहीं शुरू हो पाया. किसी तरीके से प्रशासन ने बस यूनियन के साथ बैठक कर कुछ बसों को नए बस स्टैंड से संचालन शुरू तो कराया लेकिन एक दिन के बाद दूसरे दिन से पुनः वही स्थिति निर्मित हो गई. जिसके बाद जिला प्रशासन आरटीओ एवं पुलिस प्रशासन शहर के बीच सेमरिया चौराहे स्थित पुराने बस स्टैंड से बसों को नए बस स्टैंड से संचालित करने के लिए जब पहुंचे तो यूनियन के लोग इकट्ठा होकर धरने पर बैठ गए.
ISBT से अंतरराज्यीय बसें चलें प्राइवेट नहीं
इसके बाद ढोल, मंजीरे, हारमोनियम के साथ रामनाम और सुंदर कांड का पाठ करने लगे. इस बारे में निजी बस संचालक एवं विंध्य चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सतीश सुखेजा का कहना है कि, ''हमारी कोई नवीन मांगे नहीं हैं. हम तो प्रशासन की सदबुद्धि के लिए सुन्दर कांड का पाठ कर रहे हैं. हम नए बस स्टैंड से अपनी बसों का संचालन नहीं करेंगे. उस बस स्टैंड का नाम ISBT यानी अंतरराज्यीय बस स्टैंड रखा गया है. वहां से अंतरराज्यीय बस संचालित की जाए न कि निजी बस संचालित की जाए.''
बस यूनियन को मिला विधायक का साथ
इस बारे में कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा का कहना है कि, ''नया बस स्टैंड स्टार्ट सीटी प्रोजेक्ट के तहत नगर निगम ने बनाया है. उसको ISBT के नाम से बनाया गया है. अभी भी बस स्टैंड पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं है. जिसमें बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं. इसके साथ ही पुराने बस स्टैंड पर संचालित होने वाली दुकानों पर संकट आ जाएगा. क्योंकि वह बस यात्रियों पर निर्भर हैं. ऐसे में बस स्टैंड को उसी स्थान से संचालित रहने दिया जाए, इसके लिए जिला कलेक्टर से बैठक की गई है. कल पुनः बैठक आगे की चीजें तय की जाएगी.''
बस स्टैंड में क्या है खास, क्या होंगे यात्रियों को फायदे
- नया बस स्टैंड का नाम ISBT यानी अंतरराज्यीय बस टर्मिनल रखा गया है.
- मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बस स्टैंड का नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के नाम पर करने की कही थी बात.
- पुराने बस स्टैंड में बसों का संचालन करने से आए दिन ट्रैफिक व्यवस्था बेपटरी हो रही थी.
- सतना/मैहर बाईपास परिवहन कार्यालय के पास 31 करोड़ से अधिक की लागत से बनकर तैयार हुआ है बस स्टैंड
- नए बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है.
- पानी-शौचालय की उचित व्यवस्था है. इसके साथ ही बसों की पार्किंग की भी पर्याप्त व्यवस्था है.
- नए बस स्टैंड से बसों को संचालन करने से ट्रैफिक व्यवस्था में होगा सुधार, जाम और हादसों से मिलेगी निजात.