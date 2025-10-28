ETV Bharat / state

सतना में बड़ा हादसा, बिजली खंभे से टकराकर बस पलटी, स्कूली बच्चों सहित 32 लोग घायल

सतना जिले के नागौद कस्बे में उस समय हड़कंप मच गया, जब आमा गांव से रीवा जा रही एक तेज रफ्तार बस संदीपनी विद्यालय के सामने बिजली के खंभे से टकराकर पलट गई. हादसे की मुख्य वजह बस की रफ्तार और ब्रेकर पर उछाल बताई जा रही है. जिससे बस की कमानी टूट गई और ड्राइवर का नियंत्रण छूट गया.

सतना: नागौद कस्बे में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया. यहां एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर बिजली खंभे से टकराकर हादसे का शिकार हो गई. जिसमें 32 यात्री घायल हो गए. इसमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसे की सूचना मिलते ही लोकसभा सांसद गणेश सिंह घायलों का हाल जानने जिला अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों को घायलों के उपचार के लिए आवश्यक निर्देश दिए.

सतना सड़क हादसे में 32 लोग घायल (ETV Bharat)

बस पलटने से यात्रियों में मची अफरा तफरी

बस में सवार करीब 32 यात्री घायल हो गए, घायलों में स्कूली छात्र और छात्राएं भी शामिल हैं. घायलों में 4 यात्रियों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है. बड़ी बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन एक यात्री के गंभीर रूप से जख्मी होने के कारण उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज रीवा रेफर कर दिया गया.

सांसद ने दिए जांच के दिशा निर्देश

शेष घायलों का इलाज नागौद सिविल अस्पताल और सतना जिला अस्पताल में जारी है. जहां डॉक्टरों की टीम उनकी देखभाल में जुटी हुई है. हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल पहुंच गया और जांच शुरू कर दी. वहीं सतना सांसद गणेश सिंह जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और घायलों का समुचित इलाज के लिए सिविल सर्जन को दिशा निर्देश दिए. इसके साथ बस चालक के लापरवाही को लेकर पुलिस अधीक्षक और परिवहन अधिकारी को जांच के लिए उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं.

सांसद गणेश सिंह ने कहा कि "नागौद कस्बे में एक बस पलट गई है. उसमें करीब 32 लोग घायल हो गए हैं. इसमें से एक सुमित गुप्ता नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है. जिसे रीवा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है. करीब 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं. सभी का इलाज किया जा रहा है."