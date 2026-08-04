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सतना में नाबालिग के साथ खौफनाक वारदात, नाबालिग से दुष्कर्म, विरोध करने पर मर्डर

सतना के कोटर में नाबालिग से दरिंदगी का आरोपी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार. प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट.

Satna minor murder accused arrest
सतना में दुष्कर्म व मर्डर का आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 4:06 PM IST

3 Min Read
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सतना/शिवपुरी : सतना के कोटर में युवक ने नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी की. दरिंदे ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. नाबालिग ने विरोध किया तो उसका चाकू से गला रेत दिया. इसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई. मामले को छुपाने के लिए दरिंदे ने नाबालिग का शव झाड़ियों में फेंक दिया. जानिए इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा पुलिस ने कैसे किया.

आरोपी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार

कोटर कस्बे में रविवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब 14 वर्ष की नाबालिग का शव लोगों ने झाड़ियों में देखा. लोगों ने पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने मौके पर जांच की तो शक हुआ कि ये मर्डर के साथ ही दुष्कर्म का केस है. पुलिस ने कुछ लोगों से मिले हिंट के आधार पर आरोपी को 24 घंटे के अंदर मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी प्रताप सिंह (21 वर्ष) उत्तर प्रदेश के रामपुर का रहने वाला है. वह यहां धान का रोपा करने के लिए आया था.

एडिशनल एसपी प्रेमलाल कुर्वे (ETV BHARAT)

आरोपी कई दिन से कर रहा था नाबालिग की रैकी

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया "वह नाबालिग की रैकी कई दिनों से कर रहा था. रविवार को भी वह नाबालिग के पीछे लग गया. जब वह घर से शौच के लिए निकली तो वह पीछे हो लिया." जैसे ही नाबालिग सुनसान जगह पर पहुंची तो दरिंदा उस पर टूट पड़ा. उसने नाबालिग को पकड़ लिया. इसके बाद दुष्कर्म किया. जब नाबालिग ने विरोध किया तो आरोपी हिंसक हो गया. आरोपी ने जेब में रखा चाकू निकाला और नाबालिग का गला रेत दिया.

हत्या के बाद शव झाड़ियों में फेंका

नाबालिग का गला रेतने के बाद आरोपी ने उसका गला दबाया. जब उसे लगा कि नाबालिग मर चुकी है तो उसका शव झाड़ियों में फेंक दिया. एडिशनल एसपी प्रेमलाल कुर्वे ने बताया "आरोपी को 24 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उसे जेल भेज दिया गया है."

शिवपुरी में 108 एम्बुलेंस चलाने वाली कंपनी पर जुर्माना

शिवपुरी के बैराड़ और बदरवास क्षेत्र में 108 एम्बुलेंस की गंभीर लापरवाही के मामले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) ने कड़ा रुख अपनाया है. एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी जेईएस प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड पर करीब पौने 4 लाख का जुर्माना लगाया गया है. ​मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. संजय ऋषीश्वर ने बताया "बीते 9 जुलाई को सामने आई दो घटनाओं के बाद NHM भोपाल को विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई थी. बैराड़ में एम्बुलेंस न मिलने पर सड़क किनारे प्रसव होने को स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से लिया था. परिजन महिला को बाइक पर लेकर अस्पताल पहुंचे थे. बदरवास के बसाई गांव में भी प्रसव के लिए महिला को ट्रैक्टर-ट्रॉली से लाए थे."

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