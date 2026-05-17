सतना में नहीं थम रहा खून का सौदा, दलाल ने 8 हजार रुपये में खरीदा ब्लड निकला क्लॉटेड
सतना जिला अस्पताल में एक फिर सामने आया ब्लड का मामला, मरीज के परिजन ने 8 हजार रुपये में खरीदा ब्लड, जांच में निकला खराब.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 8:19 AM IST
सतना: सतना जिला अस्पताल में एचआईवी कांड के बाद एक बार फिर खून के सौदागर सक्रिय हो गये हैं. मरीज के परिजनों को 8000 रुपए में दो यूनिट ब्लड बेचा गया और उसका पेमेंट ऑनलाइन यूपीआई के जरिए लिया गया. इसके बाद थैली में खून दिया जिसे जब चेक किया गया तो वह क्लॉटेड (Clotted) निकला. सतना में यह मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है और जांच शुरू हो गई है.
सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के इलाज के लिए चाहिए था खून
दरअसल, जिला अस्पताल में भर्ती रीवा जिला अंतर्गत महादेवा सेमरिया निवासी रामऔतार साकेत 12 मई को सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे. उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल के आर्थो वॉर्ड में भर्ती कराया गया था. जांच में हीमोग्लोबिन 7 ग्राम मिलने पर डॉक्टरों ने दो यूनिट ए पॉजिटिव ब्लड की जरूरत बताई थी. जिस पर मरीज के परिजनों ने ब्लड बैंक में संपर्क किया तो उन्हें वहां पर ब्लड नहीं मिला. बल्कि किसी परिजन के परिचय और सगे संबंधी का ब्लड डोनेट करने को कहा गया. लेकिन जब मरीज के परिजनों को ब्लड नहीं मिला तो एक व्यक्ति द्वारा उन्हें 8 हजार रुपए में खून दिलाने के लिए कहा गया और मरीज के परिजन मान गए.
दलाल से 8 हजार में खरीदा 2 यूनिट ब्लड
मरीज के परिजनों ने उसे ऑनलाइन यूपीआई के माध्यम से 8 हजार रुपए दे दिए और उसने थैली में 2 यूनिट ब्लड लाकर परिजनों को दे दिया. दरअसल, यह दो यूनिट ब्लड रीवा से मंगाया जाना दलाल द्वारा परिजन को बताकर दिया गया. जिसके बाद खून जांच में क्लॉटेड निकला और फिर अस्पताल प्रबंधन हरकत में आ गया. मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी.
तीन सदस्यों की टीम कर रही मामले में जांच
फिर मामले की सूचना सिविल सर्जन ने एसडीएम सिटी राहुल सिलाडिया को दी और पूरे मामले की जांच के लिए सिविल सर्जन ने तीन सदस्यीय टीम गठित की. जिसमें जिला अस्पताल ब्लड बैंक प्रभारी डॉ अंकिता पांडेय, ड्रग इंस्पेक्टर प्रियंका चौबे, जिला अस्पताल सहायक प्रबन्धक डॉ धीरेंद्र वर्मा शामिल हैं. वहीं मामले पर एसडीएम और स्वास्थ्य विभाग की तीन सदस्यीय टीम द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है.
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वही, इस मामले पर एसडीएम सिटी राहुल सिलाडिया ने बताया कि "जिला अस्पताल सिविल सर्जन ने यह सूचना दी की अस्पताल में भर्ती मरीज को दो यूनिट ब्लड कि आवश्यकता थी, जिसमें एक व्यक्ति जो ब्लड का दलाल है उसके द्वारा रीवा के विंध्या ब्लड बैंक से दो यूनिट ब्लड लाकर दिया गया है. उस खून के एवज में मरीज के परिजन से ऑनलाइन यूपीआई के माध्यम से 8 हजार रुपए की राशि ली गई है और जांच में वह खून खराब पाया गया. जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है."
दिसबर 2025 में 5 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV ब्लड चढ़ाया था
सतना में बीते कुछ माह पहले दिसबर 2025 में जिला चिकित्सालय में 5 थैलेसीमिया पीड़ित मासूम बच्चों को HIV ब्लड चढ़ा दिया गया था। जिसके बाद पांचों मासूम के HIV पीड़ित होने का मामला सामने आने पर सनसनी फैल गई थी. इस मामले की जांच दिल्ली एवं भोपाल की टीम कर रही है. यह मामला अभी ठंडा नहीं हुआ और एक बार फिर खून के दलाल जिला चिकित्सालय में सक्रिय हो चुके हैं.