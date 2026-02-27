ETV Bharat / state

उड़नखटोले पर विदा हुई पापा की परी, सतना में पिता ने पूरा किया बेटी का ख्वाब

सतना के नागौद कस्बे में एक अनोखी शादी, डोली और कार छोड़कर अब हेलीकॉप्टर से दुल्हन की हुई विदाई.

SATNA BRIDE VIDAI ON HELICOPTER
सतना में उड़नखटोले पर विदा हुई पापा की परी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 27, 2026 at 8:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सतना: सतना जिले में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां एक पिता में अपनी बेटी की विदाई उसकी इच्छा के अनुरूप की. बेटी ने अपने पिता से कहा था कि उसकी विवाई डोली और कार से नहीं, बल्कि हेलीकॉप्टर से की जाए. ऐसे में पिता ने बेटी को हेलीकॉप्टर से विदा कर उसका ख्वाब पूरा कर दिया.

डोली या कार नहीं हेलीकॉप्टर से विदा हुई दुल्हन

शादी ब्याह का सीजन चल रहा है और अब शादी ब्याह में लोग अलग अलग तरह के इवेंट करके शादियों में खूब इंजॉय करते हैं. शादी में अगर विदाई की बात करें तो अभी तक दुल्हन की विदाई डोली और कार में देखी जाती थी. अब सतना के नागौद कस्बे में दुल्हन की एक अनोखी विदाई हुई जो लोगों के लिए एक चर्चा का विषय बनी हुई है. यहां एक शादी ऐसी हुई जहां पर एक दुल्हन को डोली एवं कार से नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर से विदा किया गया. यह पल देखकर पूरे क्षेत्र में विदाई आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी.

डोली या कार नहीं हेलीकॉप्टर से विदा हुई दुल्हन (ETV Bharat)

इस बारे में दुल्हन के पिता मृगेंद्र सिंह ने बताया कि "बेटी की इच्छा थी उसकी शादी में विदाई डोली एवं कार से नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर से की जाए. तब मैंने लड़के पक्ष से बात कर हेलिकॉप्टर से अपनी बेटी की विदाई कराई."

विवाह समारोह पूरे पारंपरिक रीति-रिवाजों से हुआ

जानकारी के मुताबिक नागौद के ग्राम ब्यौहारी के निवासी मृगेंद्र सिंह "मंटू" की पुत्री मृगांशी सिंह का विवाह शहडोल जिले के ग्राम धमनी गढ़ी निवासी कुंवर अंजय सिंह "नन्हू" के पुत्र कुंवर आदित्य सिंह के साथ तय हुआ था. बाराती मंगलवार के दिन बारात लेकर नागौद स्थित हरि सदन शांति प्रकाश छाया ब्यौहारी हाउस में पहुंचे. जहां पर दोनों का विवाह समारोह पूरे पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुआ. विवाह में क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे. बुधवार सुबह विदाई के समय एक अनोखा दृश्य देखने को मिला. जब दुल्हन मृगांशी सिंह की विदाई हेलीकॉप्टर से की गई.

Satna Bride farewell vidai on helicopter
सतना में पिता ने पूरा किया बेटी का ख्वाब (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें:

हेलीकॉप्टर से हुई इस विशेष विदाई को देखने के लिए विवाह स्थल के पास बने हेलीपैड पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. यह शादी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

TAGGED:

SATNA NEWS UPDATE
SATNA BRIDE FAREWELL ON HELICOPTER
SATNA SPECIAL MARRIAGE
SATNA FATHER FULFILL DAUGHTER DREAM
SATNA BRIDE VIDAI ON HELICOPTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.