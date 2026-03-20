सुबह होते ही सतना व मैहर की जिला अदालत पहुंचे डॉग स्कवॉयड के साथ बमनिरोधी दस्ते
शुक्रवार तड़के सतना व मैहर की अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिली. अदालतों के चप्पे-चप्पे की सर्चिंग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 3:19 PM IST
रिपोर्ट: प्रदीप कश्यप
सतना : सतना और मैहर के जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने धमकी मिलते ही हड़कंप मच गया. सतना जिले सहित मैहर जिले के सभी अदालतों एवं जज के कोर्ट को उड़ाने का मेल आया. इसके बाद सभी न्यायालयों को पुलिस ने सुरक्षा घेरे में ले लिया. सुबह साढ़े 5 बजे के आसपास ई-मेल मिला. इसके बाद दोपहर एक बजे तक न्यायालयों की तलाशी चलती रही. हालांकि कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.
मेल में जहरीली गैस के बम लगाने का जिक्र
सतना जिला न्यायालय की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर शुक्रवार सुबह धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ. मेल में धमकी दी गई "जिले की सभी कोर्ट और जज के दफ्तरों में 15 जहरीली गैस के बम लगाए गए हैं, जो दोपहर 1 बजे फटेंगे." मामला संज्ञान में आते ही पुलिस व प्रशासन में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तुरंत संज्ञान लेते हुए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया. साथ ही तत्काल बम स्क्वाड टीम को सहित सुरक्षा व्यवस्था को मांग की.
ई-मेल की भाषा तमिल में
मेल में जिला अदालतों के साथ ही नागौद व अमरपाटन की अदालतों को भी बम से उड़ाने की धमकी थी. इसके बाद सतना व मैहर जिले में पुलिस और बम स्क्वाड टीमें सक्रिय हुईं. सभी अदालतों में सघन तलाशी अभियान चलाया गया. सीएसपी देवेंद्र सिंह चौहान का कहना है "शुक्रवार तड़के सतना जिला न्यायालय में मेल आया. ये मेल तमिल भाषा में है. इसमें लिखा है कि अदालतों में जहरीली गैस के बम फिट हैं. तलाशी में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला." लेकिन पुलिस सतर्क है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. सायबर सेल भी जांच में जुटी है.
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भोपाल व इंदौर में अक्सर मिलती है धमकी
मध्य प्रदेश में भोपाल व इंदौर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी अक्सर मिलती है. हालांकि अब तक कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. भोपाल के पीपुल्स मेडिकल कॉलेज को भी हाल ही में दो बार बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है. सतना व मैहर जिले में पहली बार ऐसी धमकी मिली है.