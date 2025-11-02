ETV Bharat / state

सतना सांसद के थप्पड़ से गरमाई सियासत, भाजपा ने हत्या की साजिश के लगाए आरोप

पूरा मामला यह है कि रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के दौरान सांसद गणेश सिंह ने 31 अक्टूबर को बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के दौरान क्रेन चालक को थप्पड़ मार दिया था. जिसका वीडियो वायरल होने के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है. इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की मांग की थी. वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कोलगवा थाने का घेराव कर पीड़ित पर बयान बदलने का आरोप लगाया है. फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्ष के आवेदन पर मामले की निष्पक्ष जांच में जुट गई है.

सतना: निगमकर्मी को सांसद गणेश सिंह द्वारा थप्पड़ मारने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस कथित थप्पड़ कांड ने राजनीतिक रूप ले लिया है. कांग्रेस के बाद अब शनिवार की रात को भाजपा जिलाध्यक्ष ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कोलगवा थाने पहुंचकर घेराव किया. बीजेपी जिलाध्यक्ष भगवती पांडेय ने निगमकर्मी गणेश कुशवाहा पर 36 घंटे के भीतर बयान बदलने का आरोप लगाया है. साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर टुच्ची राजनीति करने का आरोप लगाया है.

पीड़ित की पत्नी ने प्रशासन से मांगी सुरक्षा

इस मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष व सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने कोलगवा थाने का घेराव कर सांसद पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी. वहीं पीड़ित की पत्नी फूलबाई कुशवाहा ने सरकार और प्रशासन से न्याय और परिवार को सुरक्षा दिलाने की गुहार लगाई है. सीएसपी देवेंद्र सिंह द्वारा सतना विधायक से जांच के लिए 7 दिन का समय मांगा गया है. उन्होंने कहा जांच के बाद विधि अनुसार दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

भाजपा ने कोलगवा थाने का किया घेराव

बीजेपी जिलाध्यक्ष भगवती पांडेय ने बताया कि "बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए हम और सांसद गणेश सिंह सहित पार्टी के कार्यकर्ता काफी संख्या में सेमरिया चौराहे पहुंचे थे. यहां निगमकर्मी गणेश कुशवाहा द्वारा हमें और सांसद को बुलाकर क्रेन से माल्यार्पण करने के लिए कहा. जब सांसद गणेश सिंह क्रेन से माल्यार्पण करने जा रहे थे, तभी मशीन फंस गई. जिसके चलते सांसद को चोट भी आई थी. यह पूरी तरीके से सुनियोजित ढंग से हमारी और सांसद की हत्या कराने का प्रयास किया गया था."

सांसद की हत्या की साजिश के लगाए आरोप

बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा, "इस मामले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा सीएसपी को भी धमकी भरे लहजे में थाने का घेराव करने की बात कही गई है. यह कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की टुच्चापन कर रहे हैं. लगता ही नहीं कि वह प्रदेश अध्यक्ष है. उनके द्वारा मतलब बचकानी हरकत की जा रही है. हमने इसके लिए सीएसपी को पत्र सौंपा है और निष्पक्ष जांच की मांग की है."

पुलिस मामले की जांच में जुटी

सीएसपी देवेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि "बीते दिन सतना सांसद का कथित निगमकर्मी को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया था. इस मामले में सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा निगम कर्मचारी गणेश कुशवाहा को लेकर कोलगवा थाने पहुंचे और शिकायत पत्र सौंपा था. उसके बाद भाजपा जिलाध्यक्ष भगवती पांडेय द्वारा भी निगम कर्मचारी गणेश कुशवाहा पर लापरवाही पूर्वक क्रेन चलाने और सांसद की हत्या की साजिश रचने आरोप लगाकर आवेदन दिया गया है. इस पर दोनों पक्ष के मामले पर पूरी विस्तृत जांच की जाएगी और जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.