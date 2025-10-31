बीजेपी सांसद ने चालक को जड़ा थप्पड़, रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम में क्यों बिगड़े गणेश सिंह
सतना में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन, कार्यक्रम के बीच गुस्साए सांसद ने शख्स को जड़ा थप्पड़.
Published : October 31, 2025 at 3:46 PM IST
सतना: मध्य प्रदेश के सतना लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद गणेश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें उन्होंने एक चालक को गुस्से में थप्पड़ जड़ दिया. आखिर किस बात पर बीजेपी सांसद इतना गुस्सा गए कि अपना आपा खो बैठे. हालांकि इस वीडियो पर अभी तक सांसद महोदय या बीजेपी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है.
सतना में रन फॉर यूनिटी का आयोजन
यह वीडियो शुक्रवार यानि आज का है. देश के कोने-कोने में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इसी क्रम में सतना में भी बीजेपी द्वारा कार्यक्रम और रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया. जब रन फॉर यूनिटी की रैली शहर के सेमरिया चौक पहुंची, तो वहां पर मौजूद संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यापर्ण करने की व्यवस्था की गई.
सांसद गणेश सिंह ने जड़ा थप्पड़
तभी बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के क्रेन मंगाई गई. जिस पर चढ़कर सतना सांसद गणेश सिंह और पार्टी के जिला अध्यक्ष भगवती पांडेय माल्यार्पण कर रहे थे. इसी दौरान अचानक क्रेन फंस गई और क्रेन में झटके लगने लगे. जिसकी वजह से सांसद गणेश सिंह और पार्टी जिला अध्यक्ष भी क्रेन में फंस गए. क्रेन में झटका लगने से सांसद को गुस्सा आ गए. उन्होंने क्रेन में बैठे-बैठे ही, हाथ बाहर निकाला और चालक का हाथ पकड़कर उसे एक थप्पड़ रसीद कर दिया.
सांसद का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
भीड़ में मौजूद लोगों ने इस नजारे को अपने-अपने मोबाइल में कैद कर लिया. जो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो वायरल होने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है. कुछ लोगों ने कहा कि सांसद महोदय बाल-बाल बचे, तो कुछ ने नगर निगम की लापरवाही मानते हुए मशीन की समय से देखरेख न करने का आरोप भी लगाया है. फिलहाल अभी इस मामले पर कोई भी मीडिया के सामने आने के लिए तैयार नहीं है.