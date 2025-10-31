ETV Bharat / state

बीजेपी सांसद ने चालक को जड़ा थप्पड़, रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम में क्यों बिगड़े गणेश सिंह

सतना में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन, कार्यक्रम के बीच गुस्साए सांसद ने शख्स को जड़ा थप्पड़.

BJP MP GANESH SINGH SLAPPED DRIVER
बीजेपी सांसद का थप्पड़ मारने का वीडियो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 3:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सतना: मध्य प्रदेश के सतना लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद गणेश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें उन्होंने एक चालक को गुस्से में थप्पड़ जड़ दिया. आखिर किस बात पर बीजेपी सांसद इतना गुस्सा गए कि अपना आपा खो बैठे. हालांकि इस वीडियो पर अभी तक सांसद महोदय या बीजेपी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है.

सतना में रन फॉर यूनिटी का आयोजन

यह वीडियो शुक्रवार यानि आज का है. देश के कोने-कोने में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इसी क्रम में सतना में भी बीजेपी द्वारा कार्यक्रम और रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया. जब रन फॉर यूनिटी की रैली शहर के सेमरिया चौक पहुंची, तो वहां पर मौजूद संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यापर्ण करने की व्यवस्था की गई.

बीजेपी सांसद ने चालक को जड़ा थप्पड़ (ETV Bharat)

सांसद गणेश सिंह ने जड़ा थप्पड़

तभी बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के क्रेन मंगाई गई. जिस पर चढ़कर सतना सांसद गणेश सिंह और पार्टी के जिला अध्यक्ष भगवती पांडेय माल्यार्पण कर रहे थे. इसी दौरान अचानक क्रेन फंस गई और क्रेन में झटके लगने लगे. जिसकी वजह से सांसद गणेश सिंह और पार्टी जिला अध्यक्ष भी क्रेन में फंस गए. क्रेन में झटका लगने से सांसद को गुस्सा आ गए. उन्होंने क्रेन में बैठे-बैठे ही, हाथ बाहर निकाला और चालक का हाथ पकड़कर उसे एक थप्पड़ रसीद कर दिया.

सांसद का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

भीड़ में मौजूद लोगों ने इस नजारे को अपने-अपने मोबाइल में कैद कर लिया. जो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो वायरल होने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है. कुछ लोगों ने कहा कि सांसद महोदय बाल-बाल बचे, तो कुछ ने नगर निगम की लापरवाही मानते हुए मशीन की समय से देखरेख न करने का आरोप भी लगाया है. फिलहाल अभी इस मामले पर कोई भी मीडिया के सामने आने के लिए तैयार नहीं है.

TAGGED:

SATNA RUN FOR UNITY PROGRAM
SARDAR PATEL BIRTH ANNIVERSARY
SATNA BJP MP VIDEO VIRAL
MP GANESH SINGH TRAPPED IN CRANE
BJP MP GANESH SINGH SLAPPED DRIVER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बेटी की खुशी के लिए पिता ने कबाड़ से बना दी मिनी बाइक, देखने को दूर-दूर भागे आ रहे लोग

शाजापुर जिले में साउथ अफ्रीका की टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से पकड़े 448 काले हिरण

4 साल से पेयजल सप्लाई का काम अधूरा, दूषित पानी से फैल रहा डायरिया, महिला की मौत

इंदौर में बनी शॉर्ट फिल्म 'द स्माइल आई वास वेटिंग फॉर' पर इंटरनेशनल अवार्ड की बारिश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.