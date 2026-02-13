मध्य प्रदेश में यहां होती है खंडित शिवलिंग की पूजा, क्या है मंदिर की मान्यता और इतिहास
सतना से 40 किलोमीटर दूर बिरसिंहपुर मंदिर में होती है खंडित शिवलिंग की पूजा,दूर-दूर से आते हैं श्रद्धालु, सावन और महाशिवरात्रि पर होती है भीड़.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 13, 2026 at 5:30 PM IST
सतना: मध्य प्रदेश का एक ऐसा शिव मंदिर, जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है. यह स्वयंभू शिवलिंग है. इसे उज्जैन महाकाल का दूसरा उपलिंग माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि चारों धाम का जल यहां पर चढ़ाने से आपकी चारों धाम की यात्रा सफल हो जाती है. यह एमपी में सतना के बिरसिंहपुर कस्बे में गैवीनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है. महाशिवरात्रि के मौके पर जानते हैं इस मंदिर के बारे में.
बिरसिंहपुर मंदिर में होती है खंडित शिवलिंग की पूजा
सतना जिला मुख्यालय से महज 40 किलोमीटर दूरी पर बिरसिंहपुर कस्बे में भगवान भोलेनाथ का एक अनोखा शिव मंदिर स्थापित है. जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा-अर्चना की जाती है. दूर दराज से आए हुए श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामनाओं मांगते हैं. माना जाता है भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है. इस मंदिर को गैवीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है. यहां पर हर सोमवार को हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है.
वहीं सावन महीना हो या फिर महाशिवरात्रि में यहां पूरे प्रदेश और दूसरे राज्यों से भी कई श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं. इस शिवलिंग का जिक्र पाताल पुराण खंड में किया गया है. इस मंदिर में एक तरफ खंडित शिवलिंग तो दूसरी ओर पार्वती जी का मंदिर मौजूद है. यहां पर लोग अपनी मनोकानाओं को लेकर आते हैं और पूरी होने पर गठजोड़ाव भी किया जाता है. दोनों मंदिर के बीच में एक तलाब भी है. जिसमें शिव मंदिर के ऊपर से पार्वती मंदिर के ऊपरी छोर पर गठजुड़ाव किया जाता है.
क्यों होती हैं खंडित शिवलिंग की पूजा
यहां कि किवदंती है कि 1602 ईसवी में औरंगजेब ने इस मंदिर पर लूट के इरादे से शिवलिंग को खंडित किया था. दरअसल, औरंगजेब हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़ा करता था. ऐसा कहा जाता है कि पुराने मंदिर के देवी देवताओं के मूर्ति को तोड़कर उसके नीचे आभूषण प्राप्ति होती थी. यही वजह है कि औरंगजेब अपनी सेना के साथ हिंदू धर्म के मंदिरों पर आक्रमण कर मूर्ति को खंडित कर देता था. इसी के चलते बिरसिंहपुर में स्थित गैवीनाथ धाम भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को भी औरंगजेब ने खंडित किया था. तब लेकर आज तक यहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है.
कैसे पड़ा गैवीनाथ धाम नाम
मंदिर के पुजारी गोस्वामी प्रधान ने बताया कि पद्म पुराण के अनुसार त्रेता युग में बिरसिंहपुर कस्बे में राजा वीरसिंह का राज हुआ करता था. उस समय बिरसिंहपुर का नाम देवपुर था. राजा वीर सिंह प्रतिदिन जल चढ़ाने के लिए घोड़े पर सवार होकर उज्जैन महाकाल जाते थे. करीब 60 सालों तक यह सिलसिला चलता रहा. जैसे-जैसे राजा वृद्ध होते गए, उन्हें उज्जैन जाने में परेशानी होने लगी. फिर राजा ने भगवान महाकाल के सामने अपने मन की बात रखी और भगवान से प्रार्थना कि हमें हमारी नगरी में दर्शन दें, ताकि मैं पूजा-अर्चना कर सकूं.
फिर एक दिन एक वाक्या ऐसा हुआ कि भगवान महाकाल ने राजा वीर सिंह के स्वप्न में दर्शन दिए. देवपुर में दर्शन देने की बात कही. इसके बाद नगर में गैवी यादव नामक व्यक्ति के घर में एक घटना सामने आई. कहा जाता है कि गैवी घर के चूल्हे से रात को शिवलिंग रूप निकलता था. जिसे गैवी यादव की मां मुसल से ठोक कर अंदर कर देती थी और कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा. फिर महाकाल ने राजा के स्वप्न देकर कहां कि मैं तुम्हारी पूजा और निष्ठा से प्रसन्न होकर तुम्हारे नगर में निकलना चाहता हूं, लेकिन गैवी यादव मुझे निकलने नहीं देता.
फिर राजा ने गैवी यादव को बुलाया और स्वप्न की बात बताई. जिसके बाद गैवी के घर की जगह को खाली कराया गया. राजा ने उस स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया और भगवान महाकाल के कहने पर ही शिवलिंग का नाम गैवीनाथ धाम रख दिया गया. तब से भगवान भोलेनाथ को गैवीनाथ के नाम से जाना जाने लगा."
क्या हैं इस मंदिर की किवदंती
मंदिर के पुजारी गोस्वामी प्रधान ने बताया कि ऐसा किवदंती है कि "यह स्वयंभू स्थापित शिवलिंग है. जिसे मुगल शासक औरंगजेब ने सोना पाने के लालच में इस शिवलिंग को खंडित करने का प्रयास किया था. जिसमें उसने टाकी मारी थी. उसने पहली टाकी मारी तो उसमें से दूध निकला. दूसरी टाकी में खून, तीसरी टाकी में मवाद, चौथी टाकी में फूल बेलपत्र आदि और पांचवी टाकी में जीवजंतु भंवर निकली. जिसके बाद औरंगजेब को वहां से शिवलिंग को छोड़कर भागना पड़ा था.
फिर औरंगजेब को भगवान भोलेनाथ से उन्हें छमा याचना मांगनी पड़ी. तब से लेकर यहां खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है. इस शिवलिंग में तीन टाकी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है. इसके अलावा दो और टाकी नीचे कि ओर होने से दिखाई नहीं पड़ती है."