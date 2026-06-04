सतना में पानी के आस में टूटे टोटी वाले नल, नहीं गिरी पानी की एक बूंद, पंप के सहारे लोग
सतना के गांव में पानी की कमी से ग्रामीण परेशान, पंचायत के पंप से पानी भरने सुबह से लाइन में लग जाते हैं लोग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 4:55 PM IST
सतना: जून के महीने में जहां मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मानसून की बारिश ने आफत लाई हुई है, वहीं अभी भी पानी को लेकर कई ऐसे गांव हैं, जहां हालात खराब हैं. लोग पानी को लेकर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं. इस तरह की खबर कोई एक-दो गांव की नहीं बल्कि कई गांवों की है. इसी तरह का कुछ हाल सतना के एक भटनवारा गांव का है. जहां लोग रोजाना पानी की समस्या से परेशान हैं.
भटनवारा गांव में पानी की समस्या
सतना जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव है, जिसका नाम भटनवारा है. इस गांव की आबादी 4 हजार से अधिक है, लेकिन इस गांव में पानी की बड़ी समस्या है. गांव के लोग पानी के लिए सुबह से जूझने लगते हैं. गांव के अंदर ग्राम पंचायत के पंप से करीब 4 हजार की आबादी पानी भरती है, जिसके लिए लोग सुबह से लाइन में खड़े हो जाते हैं. लोग साइकिल, बाइक, ई रिक्शा, पैदल आकर डिब्बे रखकर लाइन में लगते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं.
बिजली जाने पर बंद हो जाता है पंप, नहीं मिलता पानी
अगर इस बीच बिजली बंद हुई, तो पंप भी बंद हो जाता है. पानी के लिए पंप पर बिजली का भी इंजतार लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि जब तक बिजली नहीं आएगी, तब तक पंप नहीं चलेगा. यह पंप गांव के ग्राम पंचायत भवन का है. एक तरफ सरकार टोटी वाला नल लगाकर पानी घर-घर तक पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन जिला मुख्यालय से लगे हुए गांव में पानी की भीषण समस्या बनी हुई है. टोटी वाला नल तो ग्रामीणों के घरों तक पहुंच गया, लेकिन तीन साल बीत जाने के बाद भी लोगों के घर में पानी नहीं पहुंच पाया. टोटी वाले नल भी अब गांव के अंदर पूरे तरीके से नष्ट हो चुके हैं. सड़के के किनारे लोगों के घरों के बाहर नल का सामान टूटा फूटा पड़ा हुआ है.
पंप से पानी भरने सुबह से लगती है लाइन
इस बारे में ग्रामीणों का कहना है कि पूरा गांव पंचायत भवन में लगे पंप से पानी भरने के लिए मजबूर है. यानी एक ही पंप पर पानी भरने के लिए सुबह से लेकर शाम तक लोग डिब्बे लेकर अपनी सुविधा अनुसार लाइनों में लग जाते हैं. अगर बिजली बंद हो गई तो लोगों को नौकरी सहित अन्य काम का बहुत ज्यादा नुकसान होता है. इस गांव में काई भी अधिकारी कर्मचारी देखने नहीं आता है.
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पानी पहुंचाने के लिए अधिकारियों से की बात
इस बारे में भटनवारा गांव के सरपंच राजू यादव का कहना है कि "हमारे गांव ने पानी की विकराल समस्या है. गांव की आबादी 4 हजार से अधिक है. यहां पर नल जल योजना के तहत घरों में पानी पहुंचाने के लिए नल कनेक्शन बनाकर रख दिया गया. आज तक उसमें पानी सप्लाई के लिए कुछ नहीं हो सका. इसके लिए हमने अधिकारियों से भी बात की. जल्द समस्या का निराकरण हो जाएगा, लेकिन आज तक इसमें अमल नहीं हो सका. पूरा गांव एक ही पंप में पानी भरने के लिए मजबूर है."
इस बारे में जिला पंचायत सीईओ शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि "यह मामला हमारे संज्ञान में अभी आया. हम इसे दिखवाते हैं. इसके बाद ही इस मामले पर आगे कुछ कह पाएंगे."