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सतना में पानी के आस में टूटे टोटी वाले नल, नहीं गिरी पानी की एक बूंद, पंप के सहारे लोग

सतना: जून के महीने में जहां मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मानसून की बारिश ने आफत लाई हुई है, वहीं अभी भी पानी को लेकर कई ऐसे गांव हैं, जहां हालात खराब हैं. लोग पानी को लेकर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं. इस तरह की खबर कोई एक-दो गांव की नहीं बल्कि कई गांवों की है. इसी तरह का कुछ हाल सतना के एक भटनवारा गांव का है. जहां लोग रोजाना पानी की समस्या से परेशान हैं.

भटनवारा गांव में पानी की समस्या

सतना जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव है, जिसका नाम भटनवारा है. इस गांव की आबादी 4 हजार से अधिक है, लेकिन इस गांव में पानी की बड़ी समस्या है. गांव के लोग पानी के लिए सुबह से जूझने लगते हैं. गांव के अंदर ग्राम पंचायत के पंप से करीब 4 हजार की आबादी पानी भरती है, जिसके लिए लोग सुबह से लाइन में खड़े हो जाते हैं. लोग साइकिल, बाइक, ई रिक्शा, पैदल आकर डिब्बे रखकर लाइन में लगते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं.

बिजली जाने पर बंद हो जाता है पंप, नहीं मिलता पानी

अगर इस बीच बिजली बंद हुई, तो पंप भी बंद हो जाता है. पानी के लिए पंप पर बिजली का भी इंजतार लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि जब तक बिजली नहीं आएगी, तब तक पंप नहीं चलेगा. यह पंप गांव के ग्राम पंचायत भवन का है. एक तरफ सरकार टोटी वाला नल लगाकर पानी घर-घर तक पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन जिला मुख्यालय से लगे हुए गांव में पानी की भीषण समस्या बनी हुई है. टोटी वाला नल तो ग्रामीणों के घरों तक पहुंच गया, लेकिन तीन साल बीत जाने के बाद भी लोगों के घर में पानी नहीं पहुंच पाया. टोटी वाले नल भी अब गांव के अंदर पूरे तरीके से नष्ट हो चुके हैं. सड़के के किनारे लोगों के घरों के बाहर नल का सामान टूटा फूटा पड़ा हुआ है.