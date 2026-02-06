ETV Bharat / state

बाबा बागेश्वर ने ड्यूटी पर तैनात ASI का पढ़ लिया मन, मंच पर बुला बताई दी उसकी पीड़ा

सतना में बागेश्वर सरकार धीरेंद्र शास्त्री ड्यूटी पर तैनात एएसआई सुरेंद्र के मन की जान गए पीड़ा, बेटी की बीमारी मुक्त होने का दिया मंत्र.

SATNA DHIRENDRA SHASTRI
धीरेंद्र शास्त्री ने ड्यूटी पर तैनात ASI का पढ़ा मन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 10:37 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सतना: नागौद के शिवराजपुर में आयोजित बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री की हनुमंत कथा के बीच एक बड़ा चमत्कार देखने को मिला. यहां चल रही कथा के दौरान में ड्यूटी पर तैनात एएसआई के मन की बात को जानकर बाबा बागेश्वर ने उन्हें अपने पास बुलाया. बोले बेटी की पीड़ा की चिंता मत करो जल्द ठीक हो जाएगी बेटी. यह सुनकर एएसआई सुरेंद्र कुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. वे मंच से बालाजी महाराज के जयकारे लगाने लगे.

हनुमंत कथा में हुआ चमत्कार

नागौद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शिवराजपुर में इन दिनों बागेश्वर सरकार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा चल रही है. इस कथा का आयोजन प्रतिष्ठित व्यवसाई रुद्र त्रिपाठी द्वारा कराया जा रहा है. इस कार्यक्रम में उनकी और आने वाले लोगों की सुरक्षा का जिम्मा स्थानीय पुलिस प्रशासन ने संभाल रखा है. पंडाल में ड्यूटी पर तैनात एएसआई के मन की बात पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने जान ली और उसे अपने मंच पर बुला लिया. फिर क्या था मंच पर आते ही एएसआई ने अपने मन के विचार को व्यक्त किया.

बेटी की बीमारी मुक्त होने का दिया मंत्र (ETV Bharat)

बाबा बागेश्वर ने पुलिस वाले का पढ़ा मन

एएसआई सुरेंद्र कुमार ने कहा, "कथा पंडाल में ड्यूटी पर तैनात वह यह सोच रहे थे कि बाबा बागेश्वर तो सबकी मन की बात जान लेते है. क्या मेरी बी मन की बात उनको पता है. मैं तो ड्यूटी पर हूं. इतनी भीड़ में बाबा से मिल पाना मुश्किल होगा. इतने में अचानक से मंच से आवाज आई और इशारा कर बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया और मुस्कुराते हुए बोले कि तुम मन में यह सोच रहे थे कि बाबा उन्हें बुलाएंगे या फिर नहीं." इतना सुनते ही एएसआई सुरेंद्र भावुक हो गए और कहा कि "मैं एएसआई सुरेंद्र कुमार थाना धारकुंडी जिला सतना से हूं. मुझे पूरा विश्वास था कि महाराज आप मुझे बुलाएंगे"

'बेटी की समस्या से परेशान हो, सब ठीक होगा'

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने एएसआई की पर्चा बनाया है. इसके बाद बाबा बागेश्वर ने सुरेंद्र से उनकी समस्या पूछी तो उन्होंने बताया कि "बेटी को 2 तीन बार चक्कर आये थे. इसके बाद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने उन्हें पर्चा पढ़ा, जिसमें उन्होंने बेटी की बीमारी का जिक्र किया था. बाबा बागेश्वर ने कहा तुम बेटी का विषय लेकर आए हो. उसे फिट (मिर्गी) की दिक्कत होती है. यह साधारण है, मात्र दो या तीन बार हुए हैं. ब्रेन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन पूर्णतया आराम लगेगा. यह लौटकर नहीं होगा. बालाजी का आशीर्वाद है."

'महाराज ने जो कहा शत-प्रतिशत सत्य है'

पुलिसकर्मी सुरेंद्र कुमार को आश्वस्त करते हुए बागेश्वर सरकार ने कहा कि "झाड़ा दरबार के बाद या कल कर देंगे. उन्होंने स्पष्ट सलाह दी कि मंत्र चिकित्सा करेंगे, लेकिन डॉक्टरी सलाह भी चलाना है. इतना सुनते ही सुरेंद्र कुमार ने भावुक होकर कहा ही बाबा ने जो कुछ भी बताया वह शत प्रतिशत सत्य है."

Disclaimer: ईटीवी भारत किसा प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देने में विश्वास नहीं रखता

TAGGED:

BABA BAGESHWAR DARBAR
BABA BAGESHWAR READ ASI MIND
DHIRENDRA SHASTRI KATHA SATNA
BAGESHWAR DHAM
SATNA DHIRENDRA SHASTRI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.