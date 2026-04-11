सतना में अतिक्रमण हटाने गए पुलिस-प्रशासन पर पत्थरबाजी, कई कर्मचारी घायल, 3 आरोपी गिरफ्तार
सतना में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान उग्र हुई भीड़, पुलिस और प्रशासन की टीम पर फेंके पत्थर. कई लोग घायल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 9:28 PM IST
सतना: शहर की नजीराबाद डाली बाबा चौराहे पर अतिक्रमण हटाने गए प्रशासन और पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की गई. जिसके चलते पुलिस और प्रशासन की टीम को जान बचाकर भागना पड़ा. इस घटना में महिला पुलिसकर्मी और प्रशासनिक कर्मचारी घायल हो गए. वहीं, पुलिस ने पत्थर से हमला करने के आरोप में मौके पर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
अतिक्रमण हटाने के दौरान उग्र हुई भीड़
सतना शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत डाली बाबा चौराहा नजीराबाद इलाके में न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही थी. इस दौरान मौके पर एसडीएम, तहसीलदार सहित प्रशासनिक टीम पुलिस फोर्स मौजूद थी. शनिवार दोपहर जब अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया और अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया, तो अचानक भीड़ उग्र हो गई और पत्थरबाजी करने लगी.
भीड़ ने पुलिस और प्रशासन पर किया हमला
अतिक्रमण ध्वस्त होने के बाद नजीराबाद इलाके में सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए. जिसके बाद प्रशासन और पुलिस टीम पर पत्थरबाजी करते हुए भीड़ ने हमला बोल दिया. जिसके बाद मौके पर मौजूद एसडीएम, तहसीलदार, सीएसपी सहित प्रशासनिक एवं पुलिस टीम को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा. जिसके बाद तत्काल और पुलिस फोर्स को बुलाया गया और स्थिति को नियंत्रण में किया गया.
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पत्थरबाजी करने के आरोप में 3 गिरफ्तार
सीएसपी देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि "उग्र भीड़ ने बड़े-बड़े पत्थरों से हमला किया था. जिसे नियंत्रण में करने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया. फिलहाल स्थिति ठीक है. इस घटना में प्रशासनिक अमले को भी चोटें आई हैं. वहीं, घटनास्थल पर पत्थरबाजी करने के आरोप में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.
इसके साथ ही वीडियो फुटेज और अन्य माध्यमों से पत्थरबाजी करने वाले लोगों की पुलिस तलाश कर रही है. इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है." इस मामले में एसडीएम राहुल सिलाडिया ने बताया कि "अतिक्रमण हटाए जाने के बाद पत्थरबाजी की गई, जिस पर कार्रवाई की जा रही है."