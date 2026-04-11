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सतना में अतिक्रमण हटाने गए पुलिस-प्रशासन पर पत्थरबाजी, कई कर्मचारी घायल, 3 आरोपी गिरफ्तार

अतिक्रमण हटाने गए पुलिस प्रशासन की टीम पर पत्थरबाजी ( ETV Bharat )